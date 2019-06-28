Кудряшов: «В России все команды заточены на тактику, в Турции – на атаку»

Экс-защитник «Истанбула» рассказал о том, чем турецкий чемпионат отличается от российского.

По именам звёзды в Турции сильнее, да и в плане индивидуальных действий там много ярких футболистов. Я связываю это с тем, что футбол в турецкой лиге более открытый, людям проще раскрывать какие-то качества. Российский футбол не то чтобы прямолинейный, он больше заточен под тактику, у нас важно выполнять установку тренера.

Да, думаю, что дело в болельщиках. Там совсем другой менталитет у людей. Главный тренер ничего не скажет, если три защитника побежали вперёд. Как быстро я адаптировался? Я и не адаптировался, считаю, что такой стиль далеко не всегда приносит результат. «Дворовый» футбол, наверное, сильно сказано, но есть какие-то элементы.

Хотел ли бы, чтобы у нас играли, как в Турции? Хотелось бы золотую середину. Не бежать вперёд, сломя голову, но играть более открыто. Думаю, футбол в таком случае стал бы интереснее, и болельщиков бы стало больше. Думаю, нашим командам так играть мешает результат. У нас все заточены под результат. Всегда лучше 1 очко, чем 0. Может, играет роль наш менталитет, особенности нашего футбола. Футбол же везде разный. Взять хоть Испанию – поди отбери у испанцев мяч. Владение – их специфика. У нас все заточены на тактику. В Турции – на атаку. Вот такого, как в Турции, у нас точно не будет.