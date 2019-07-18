Стал известен самый проверяемый в июне на допинг клуб РПЛ

вчера, 18:47

Инспекторы Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ) в июне проверили 15 футболистов РПЛ . Семеро из них - это представители «Краснодара». Таким образом, в прошлом месяце именно игроки «быков» стали самыми часто проверяемыми на допинг.

В июне допинг-тестирование прошли Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев.

Также РУСАДА проверило двух игроков «Уфы» и по одному представителю «Спартака», ЦСКА , «Ростова», «Арсенала», «Рубина» и «Зенита».