Стал известен самый проверяемый в июне на допинг клуб РПЛ

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне проверили 15 футболистов РПЛ. Семеро из них - это представители «Краснодара». Таким образом, в прошлом месяце именно игроки «быков» стали самыми часто проверяемыми на допинг.
В июне допинг-тестирование прошли Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев.
Также РУСАДА проверило двух игроков «Уфы» и по одному представителю «Спартака», ЦСКА, «Ростова», «Арсенала», «Рубина» и «Зенита».
Напомним, что «Краснодар» в первом туре РПЛ уступил «Ахмату» (0:1).