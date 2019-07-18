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Стал известен самый проверяемый в июне на допинг клуб РПЛ

вчера, 18:47

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне проверили 15 футболистов РПЛ. Семеро из них - это представители «Краснодара». Таким образом, в прошлом месяце именно игроки «быков» стали самыми часто проверяемыми на допинг.

В июне допинг-тестирование прошли Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев.

Также РУСАДА проверило двух игроков «Уфы» и по одному представителю «Спартака», ЦСКА, «Ростова», «Арсенала», «Рубина» и «Зенита».

Напомним, что «Краснодар» в первом туре РПЛ уступил «Ахмату» (0:1).

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 21:00
    КЭТиК
    КЭТиК
       236 / 811
    вчера в 19:33
    Слава богу ничего не нашли.
    Артемкa
    Артемкa
       289 / 811
    вчера в 19:16
    Зачем игрока Спартака проверять на допинг))))) Разве только для прикола)
    VIPded
    VIPded
       55 / 811
    вчера в 19:14
    Сейчас этот клуб, завтра - другой... Фигли считать-то???
    cska plus
    cska plus
       9 / 811
    вчера в 19:08
    РУСАДА должны проверять сначала москалёва а потом федуна, можно наоборот.
    Питер Ман
    Питер Ман
       20 / 811
    вчера в 19:08
    Абсолютно не удивительно, учитывая, что в краснодаре играет переписанный футболист Шапи Сулейманов, при этом никто этим не озаботился до сих пор
    морозз
    морозз ответил parallels
       22 / 811
    вчера в 19:07
    а какой клуб должны были проверить на бромантан - но "забыли", потому что федун занёс?
    Напомни дружище, в каком клубе маленькая белая дорожка превратилась в автобан?
    LOpp
    LOpp ответил parallels
       6 / 811
    вчера в 19:01
    Производство бромонтана закрыли ещё в начале 1990-х годов, это зенитовский врач пробрался в Тарасовку и подсыпал игрокам бромонтан, иначе Зенит не завоевал бы чемпионство! Позор!
    Juventus_Z
    Juventus_Z
       42 / 811
    вчера в 18:52
    проверьте газпромовский мешок на обкрадывание гос бюджета
    борька
    борька
       95 / 811
    вчера в 18:50
    Нужно шерстить зенит, армию и флот динамо
    parallels
    parallels
       4 / 811
    вчера в 18:48
    а какой клуб должны были проверить на бромантан - но "забыли", потому что федун занёс?
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