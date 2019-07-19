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Конте: «Я хотел купить Лукаку и в „Челси“»

вчера, 17:51

Главный тренер «Интера» Антонио Конте назвал нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку важной трансферной целью своего клуба.

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» уже долгое время не могут договориться о сумме трансфера Лукаку, но тренер «нерадзурри» не теряет надежд заполучить игрока.

Я разочарован отсутствием прогресса в переговорах. Реальность такова, что Лукаку — игрок «Юнайтед».

Вы хорошо знаете, что мне нравится этот игрок, раньше я пытался заполучить его, когда тренировал «Челси». Но сегодня он игрок «Юнайтед». Я испытываю огромное уважение к этому клубу.

Я рассматриваю его как важного игрока для нашего развития. Мы осознаем наше положение, посмотрим.

Ранее сам Лукаку заявил, что совсем скоро его будущее станет известно

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juvenale
juvenale
   109 / 796
вчера в 20:42
расческу купи
abramjan
abramjan
   193 / 796
вчера в 18:24
    Juventus_Z
    Juventus_Z
       37 / 796
    вчера в 18:11
    картон. парик-предатель и синий мешок одного поля ягоды
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 796
    вчера в 18:09
    Удачи, порви блеве
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