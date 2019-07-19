Конте: «Я хотел купить Лукаку и в „Челси“»

вчера, 17:51

Главный тренер «Интера» назвал нападающего «Манчестер Юнайтед» важной трансферной целью своего клуба.

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» уже долгое время не могут договориться о сумме трансфера Лукаку, но тренер «нерадзурри» не теряет надежд заполучить игрока.

Я разочарован отсутствием прогресса в переговорах. Реальность такова, что Лукаку — игрок «Юнайтед». Вы хорошо знаете, что мне нравится этот игрок, раньше я пытался заполучить его, когда тренировал «Челси». Но сегодня он игрок «Юнайтед». Я испытываю огромное уважение к этому клубу. Я рассматриваю его как важного игрока для нашего развития. Мы осознаем наше положение, посмотрим.

Ранее сам Лукаку заявил, что совсем скоро его будущее станет известно.