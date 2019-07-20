Полузащитник «Зенита» рассказал о своей адаптации в России.

Продолжаю постепенно здесь учиться. РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Еще подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса, и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.