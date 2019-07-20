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Барриос: «РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат»

сегодня, 13:00

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей адаптации в России. 

Продолжаю постепенно здесь учиться. РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Еще подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса, и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.

Напомним, что Барриос перешел в «Зенит» в феврале этого года.  

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Все комментарии
mortid
mortid
   267 / 790
сегодня в 15:15
А уж какие финансовые затраты. Стадо ходунов по полю шныряет и бабосы зашибает.
Miaf
Miaf
   16 / 790
сегодня в 14:31
Настоящий, питерский зулус- воспитанник.
Omaxa
Omaxa
   76 / 790
сегодня в 14:00
Удачи Барриосу!
Denkuz
Denkuz
   166 / 790
сегодня в 13:50
У некоторых команд все физические затраты берут на себя судьи, некоторые, как москалев, дорого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 790
сегодня в 13:45
Привыкнет и научится, будет рвать и метать...
Заратустра
Заратустра ответил FROLL 001
   215 / 790
сегодня в 13:41
Конечно ценное. Без негров нынешний зенит ни на что не способен.
Гыгыгы
Leningrad 84
Leningrad 84
   77 / 790
сегодня в 13:32
Да, Вильмар, в России - энергозатратный футбол. Привыкай.
А еще посмотришь, как играют в футбол в ноябре-декабре на заснеженных полях...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   92 / 790
сегодня в 13:21
Предельно толерантная оценка нашего занудства.
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 790
сегодня в 13:17
Не адаптировался ещё Барсик к самарскому, весенне-осеннему огороду)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 790
сегодня в 13:15
Тут тебе не то что в америках всяких южных....дриблинг и технику оставь в прошлом....
Вышел...и давай круги вокруг "автобусов" наматывать,коих в чемпе больше половины....))
Живанильда
Живанильда
   351 / 790
сегодня в 13:14
че там непростого непонятно,пешеходный темп,по 7 защитников выставляют, и самое главное бариос за это получает больше,чем он бы получал условно в Атлетико.
FROLL 001
FROLL 001
   14 / 790
сегодня в 13:04
Барриосу удачи. Ценное приобретение для Зенита. Гыгыгы
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