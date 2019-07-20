Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей адаптации в России.
Продолжаю постепенно здесь учиться. РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Еще подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса, и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.
Напомним, что Барриос перешел в «Зенит» в феврале этого года.
Гыгыгы
Гыгыгы
А еще посмотришь, как играют в футбол в ноябре-декабре на заснеженных полях...
А еще посмотришь, как играют в футбол в ноябре-декабре на заснеженных полях...
Вышел...и давай круги вокруг "автобусов" наматывать,коих в чемпе больше половины....))
Вышел...и давай круги вокруг "автобусов" наматывать,коих в чемпе больше половины....))