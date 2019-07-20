Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Рубин»

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что нападающий Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в «Рубине».
Ростовский клуб передал игрока казанской команде в аренду на один год.
Напомним, что весеннюю часть сезона нападающий провел в шведском «Хаммарбю».
Пресс-служба «Ростова» сообщает, что нападающий Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в «Рубине».
Ростовский клуб передал игрока казанской команде в аренду на один год.
Напомним, что весеннюю часть сезона нападающий провел в шведском «Хаммарбю».
Одной рукой жалобные пасквили пишут, о недостатке денег.
Другой загребают игроков, которые плохо в своих командах пристроены.
Одной рукой жалобные пасквили пишут, о недостатке денег.
Другой загребают игроков, которые плохо в своих командах пристроены.