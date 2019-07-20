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Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Рубин»

сегодня, 14:02

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что нападающий Видар Кьяртанссон продолжит карьеру в «Рубине».

Ростовский клуб передал игрока казанской команде в аренду на один год. 

Напомним, что весеннюю часть сезона нападающий провел в шведском «Хаммарбю».

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Все комментарии
valt134
valt134
   253 / 790
сегодня в 18:41
Довольно странно.,.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   11 / 790
сегодня в 17:18
Судя по фото: "Куда я иду, зачем? Ведь я же ж нападающий!"
Откровенная тоска в лице.
Omaxa
Omaxa
   76 / 790
сегодня в 16:02
А стыдно за свиней.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Евгений Быстров
   303 / 790
сегодня в 15:21
При разнице 6 часов
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   303 / 790
сегодня в 15:09
Пзц...Начался сезон...Все интересные матчи ночью(((Я из Якутии и 19:00 и 21:30 это ппц,при разнице с МСК...Уроды.Все для людей.И ведь Ростов обращался к РФС,по поводу позднего начала матчей,но воз и ныне там.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 790
сегодня в 14:57
Судя по фото: "Куда я иду, зачем? Ведь я же ж нападающий!"
Comdiv
Comdiv
   227 / 790
сегодня в 14:49
Когда уже две слабые команды перестанут меняться шлаком?
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 790
сегодня в 14:46
Удачи шведу
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил jilbar
   193 / 790
сегодня в 14:38
Переход из Пердивщика-3 в Пердивщик-2 был одобрен в тарасовке.
В Пердиве давно уготовано место для питерского проекта. Славнов, вся страна ждет, когда Миллер кинет свой проект и он отправится в ФНЛ
FROLL 001
FROLL 001
   14 / 790
сегодня в 14:28
Нападающий решил стать защитником. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 790
сегодня в 14:20
Чёта Рубин мутный какой то.
Одной рукой жалобные пасквили пишут, о недостатке денег.
Другой загребают игроков, которые плохо в своих командах пристроены.
ermak6848
ermak6848
   133 / 790
сегодня в 14:20
посмотрим его активность в новом клубе...
jilbar
jilbar
   53 / 790
сегодня в 14:05
Переход из Пердивщика-3 в Пердивщик-2 был одобрен в тарасовке.
Павел Амурский
Павел Амурский
   65 / 790
сегодня в 14:04
Всё равно, что нижним бельем поменялись.
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