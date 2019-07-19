«Сочи» арендовал полузащитника «Зенита»

Пресс-служба «Сочи» сообщила о переходе в команду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Футболист перешел в сочинскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.
Напомним, что Мостовой перебрался в «Зенит» из «Химок» минувшей зимой.
Пресс-служба «Сочи» сообщила о переходе в команду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Футболист перешел в сочинскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.
Напомним, что Мостовой перебрался в «Зенит» из «Химок» минувшей зимой.
Никто из нас, также как Мостовой, ни разу не играл за основу Зенита.
Так смысл писать что это игрок Зенита?
Никто из нас, также как Мостовой, ни разу не играл за основу Зенита.
Так смысл писать что это игрок Зенита?
https://www.youtube.com/watch?v=Nbjf3P5pduM
Еще бы паредаса вернуть и точно бы зенит дошел до полу финала лиги чемпионов!!!
Верим)))
Еще бы паредаса вернуть и точно бы зенит дошел до полу финала лиги чемпионов!!!
Верим)))
На вас не угодишь, а питерские будут делать как им нужно. Ещё и купят кого-нить лямов за 30-40...
На вас не угодишь, а питерские будут делать как им нужно. Ещё и купят кого-нить лямов за 30-40...
А всех посмотреть можно? )))
А всех посмотреть можно? )))