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«Сочи» арендовал полузащитника «Зенита»

вчера, 17:46

Пресс-служба «Сочи» сообщила о переходе в команду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Футболист перешел в сочинскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, что Мостовой перебрался в «Зенит» из «Химок» минувшей зимой.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 796
вчера в 23:54
Удачи Андрею-зенитовцу)
Roger Young
Roger Young
   110 / 796
вчера в 22:30
он такой же зенитовец, как любой на этом форуме.

Никто из нас, также как Мостовой, ни разу не играл за основу Зенита.

Так смысл писать что это игрок Зенита?
Faustello
Faustello ответил andreika20133
   10 / 796
вчера в 22:03
не понимаешь...ну для таких это нормально.
Точно )))
andreika20133
andreika20133 ответил Faustello
   360 / 796
вчера в 20:40
Аха, а платье с нову ))
не понимаешь...ну для таких это нормально.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил cska plus
   33 / 796
вчера в 20:29
Понятно, Сочи точно проиграет Зениту.
у меня была маааааленькая надежда что сочи все таки не продадутся, ведь построены на базе Динамо СП-б, а как мы знаем то Динамо не прогибалось перед газпромом и проектом, помним ак несколько лет назад они бомжам щелкнули пальцем по носу и вышвырнули их из кубка России, за что правда в РПЛ их и не видели.... Но похоже купили и их, сменили название переселили в теплые края скоро газпром на груди будет, скриньте все
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 20:26
Курорт загадили присутствием бомжей.
Faustello
Faustello ответил Т34
   10 / 796
вчера в 20:19
А у них там, как у Змея Горыныча, одну голову отрубают, тут же новая вырастает.
Как опята по осени на пнях )))
Faustello
Faustello ответил andreika20133
   10 / 796
вчера в 20:18
Может и дерзкий . Но на детском уровне не угораю. Достоинство берегу ---если ты понимаешь о чём я.
Аха, а платье с нову ))
Т34
Т34 ответил Faustello
   189 / 796
вчера в 19:40
Да сколько же их там в Зените??? А всех посмотреть можно? )))
А у них там, как у Змея Горыныча, одну голову отрубают, тут же новая вырастает.
andreika20133
andreika20133 ответил Faustello
   360 / 796
вчера в 19:37
Какой дерзкий без определенного места жительства )) https://www.youtube.com/watch?v=Nbjf3P5pduM
Может и дерзкий . Но на детском уровне не угораю. Достоинство берегу ---если ты понимаешь о чём я.
Олeневод
Олeневод
   560 / 796
вчера в 19:32
Особенно радует бодрое хрюканье и жизнерадостный поросячий визг , им Москалёв три очка подарил и на ответный матч зарядят Кукуяна
cska plus
cska plus
   11 / 796
вчера в 19:29
Понятно, Сочи точно проиграет Зениту.
FROLL 001
FROLL 001
   16 / 796
вчера в 19:27
Правильная политика. В Сочи будет игровая практика. Созреет вернём. У парня есть задатки. Гыгыгы
Faustello
Faustello ответил andreika20133
   10 / 796
вчера в 19:23
Можно на сайте Зенита. 25 человек основного состава. И не надо истерики после тебя не утереться.
Какой дерзкий без определенного места жительства ))
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 19:21
    andreika20133
    andreika20133 ответил Faustello
       360 / 796
    вчера в 19:20
    Да сколько же их там в Зените??? А всех посмотреть можно? )))
    Можно на сайте Зенита. 25 человек основного состава. И не надо истерики после тебя не утереться.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       33 / 796
    вчера в 19:06
    Хахаха ну я тыщу раз уже писал, а тут не верят гыгыгы. Стандартная для бомжей схема - перешол в проект, сел на банку за ЗП и в аренду спустя полгода))))) проект такой проект я не могу)))))
    ДСА
    ДСА
       131 / 796
    вчера в 18:25
    Пусть теперь за ним Мостовой и присматривает
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил FROLL 001
       52 / 796
    вчера в 18:22
    Жду следующую новость о Заболотном, подписавшим контракт со свиньями. Гыгыгы
    Так до ЗЕ болотного не лезть ни в коем случае,эта легенда должна в клубе оставаться до конца карьеры и радовать своими голами людей!
    Еще бы паредаса вернуть и точно бы зенит дошел до полу финала лиги чемпионов!!!
    Верим)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 796
    вчера в 18:20
    Народ, много было народу в Зените - плохо, разгоняют всех - ещё хуже.
    На вас не угодишь, а питерские будут делать как им нужно. Ещё и купят кого-нить лямов за 30-40...
    FROLL 001
    FROLL 001
       16 / 796
    вчера в 18:19
    Жду следующую новость о Заболотном, подписавшим контракт со свиньями. Гыгыгы
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил 25процентный клоун
       52 / 796
    вчера в 18:18
    Если честно, это уже даже не смешно
    Фарм клуб обеспечен на долго!) Ну до ладно(!!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Faustello
       52 / 796
    вчера в 18:18
    Да сколько же их там в Зените??? А всех посмотреть можно? )))
    Их там не пересчитать,как мух!!))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 796
    вчера в 18:10
    Если честно, это уже даже не смешно
    Faustello
    Faustello ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       10 / 796
    вчера в 17:57
    Бомжи вы хоть знаете кто это за ваша легенда? аль нет?
    Да сколько же их там в Зените???
    А всех посмотреть можно? )))
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       52 / 796
    вчера в 17:50
    Бомжи вы хоть знаете кто это за ваша легенда? аль нет?
    Bладимиp
    Bладимиp
       49 / 796
    вчера в 17:48
    Удачи Мостовому в Сочи!
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