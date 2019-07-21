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«Сочи» - «Зенит»: Дзюба остался в запасе

сегодня, 20:33
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Зенита» на матч 2-го тура РПЛ.

«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом».

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Все комментарии
112910415
112910415
   39 / 793
сегодня в 21:43
матч Зенита
на поле Заболотный
забавный поворот
beefs
beefs
   78 / 793
сегодня в 21:39
Как же Зенит без капитана...
Trepanator
Trepanator ответил dalex83
   217 / 793
сегодня в 21:33
Это правда. Иногда могут премии лишить, если не пойдешь на матч Зенита. Не от тебя одного это слышу
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил spartach091
сегодня в 21:32
Трехглавая газпромовская гидора рубятся между собой, в кабинетах уже отдали наверно кому надо
позорище спартаковское! матч с сочи теперь матч с ростовом, пенальти в ворота спама федун запретил ставить, вся страна это поняла, ты рот закрыл бы.
Trepanator
Trepanator
   217 / 793
сегодня в 21:32
А зачем проводить этот матч? Газированное Сочи подарит очки болоту
dalex83
dalex83
   633 / 793
сегодня в 21:30
да ! Слив будет ....Зенит обеспечил 3 очка....
зы в Газпроме за Спартак и ЦСКА болеют, только руководство за Зенит ...
Меня кстати не давно с пивом остановили .. Или на Зенит идти или штраф 500 р .
Еврей1
Еврей1
   231 / 793
сегодня в 21:11
эх дзюба!
oFANATo
oFANATo
   46 / 793
сегодня в 21:11
Дзюба собрался в АПЛ....бережет себя
Footbolista
Footbolista
   5 / 793
сегодня в 21:09
Лунев может спасти этот матч...удачи Сочи и Луневу)...
МКС
МКС
   92 / 793
сегодня в 21:08
Надо полагать бомжи одержат победу над вторым составом
161регион
161регион
   188 / 793
сегодня в 21:08
Сочи отдаст три очка бездомным,к гадалке не ходи....филиал епт...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил drug01
   69 / 793
сегодня в 21:07
Главное Лунев в составе.....
Это точно. Попадая в Зенит все приличные вратари становятся сначала ладыгиным, а потом луневым. К чему бы это?
spartach091
spartach091
   98 / 793
сегодня в 21:05
Трехглавая газпромовская гидора рубятся между собой, в кабинетах уже отдали наверно кому надо
drug01
drug01
   133 / 793
сегодня в 21:02
Главное Лунев в составе.....
OLESOCC
OLESOCC
   300 / 793
сегодня в 20:57
Зениту только победы!!!
EAGinLE
EAGinLE ответил Zenit_84
   30 / 793
сегодня в 20:52
Хэ-Хэ.....
🤩😍😋
EAGinLE
EAGinLE
   30 / 793
сегодня в 20:51
Зря Зина так с Дзюбой . ..

🤩😍😋
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 793
сегодня в 20:51
Зато Сутормин с первых минут на поле
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 793
сегодня в 20:51
Зениту уверенной победы. Главное, чтобы не было стыдно как за свиней, которых два тура тащат судьи. Гыгыгы
Лакшери
Лакшери
   334 / 793
сегодня в 20:48
Посмотрим
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   3 / 793
сегодня в 20:46
арги верим хахах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 793
сегодня в 20:42
Трое бывших наших + Зе в воротах.
З.Ы. Теперь понятно, почему питерский Зе не хочет идти в Сочи. Не хочет быть тенью кипера...
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   288 / 793
сегодня в 20:39
И че? Выйдет на замену.
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