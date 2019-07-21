«Сочи» - «Зенит»: Дзюба остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Зенита» на матч 2-го тура РПЛ.
«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.
Ранее «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом».
на поле Заболотный
забавный поворот
на поле Заболотный
забавный поворот
зы в Газпроме за Спартак и ЦСКА болеют, только руководство за Зенит ...
Меня кстати не давно с пивом остановили .. Или на Зенит идти или штраф 500 р .
зы в Газпроме за Спартак и ЦСКА болеют, только руководство за Зенит ...
Меня кстати не давно с пивом остановили .. Или на Зенит идти или штраф 500 р .
🤩😍😋
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🤩😍😋
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З.Ы. Теперь понятно, почему питерский Зе не хочет идти в Сочи. Не хочет быть тенью кипера...
З.Ы. Теперь понятно, почему питерский Зе не хочет идти в Сочи. Не хочет быть тенью кипера...