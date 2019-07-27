Ермакович: «С возвращением Дзагоева у ЦСКА появятся дополнительные козыри»

Тренер ЦСКА поделился мнением о новичке команды .

После окончания минувшего сезона нас покинул Родриго Бекао, необходимо было закрывать эту позицию. Так в команде появился Звонимир Шарлия. Надо сказать, он неплохо проявил себя на сборах, виден его потенциал, игрок хорошо обучен. Но при этом ему понадобится еще какое-то время, чтобы узнать наши требования, лучше адаптироваться в российском чемпионате, сыграться с партнерами по команде. Мы уверены, что Шарлия будет прибавлять. Видим у него необходимые качества, за счет которых можно усилить нашу игру.

С нетерпением ждем, когда Дзагоев сможет вернуться на поле. Алан в представлении не нуждается, это сильный футболист, игрок сборной России. С возвращением Дзагоева у нас появятся дополнительные козыри, он разнообразит игру в атаке. Кроме того, повысится уровень конкуренции, и от этого команда также выиграет. Убежден, Алан нам еще очень поможет. Самое главное, чтобы в дальнейшем он обходился без травм.