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Ермакович: «С возвращением Дзагоева у ЦСКА появятся дополнительные козыри»

сегодня, 18:49

Тренер ЦСКА Александр Ермакович поделился мнением о новичке команды Звонимире Шарлии.

После окончания минувшего сезона нас покинул Родриго Бекао, необходимо было закрывать эту позицию. Так в команде появился Звонимир Шарлия. Надо сказать, он неплохо проявил себя на сборах, виден его потенциал, игрок хорошо обучен. Но при этом ему понадобится еще какое-то время, чтобы узнать наши требования, лучше адаптироваться в российском чемпионате, сыграться с партнерами по команде. Мы уверены, что Шарлия будет прибавлять. Видим у него необходимые качества, за счет которых можно усилить нашу игру.

С нетерпением ждем, когда Дзагоев сможет вернуться на поле. Алан в представлении не нуждается, это сильный футболист, игрок сборной России. С возвращением Дзагоева у нас появятся дополнительные козыри, он разнообразит игру в атаке. Кроме того, повысится уровень конкуренции, и от этого команда также выиграет. Убежден, Алан нам еще очень поможет. Самое главное, чтобы в дальнейшем он обходился без травм. 

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ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 23:07
Алан всегда был очень важным игроком для нашей команды.
cska1948
cska1948
   35 / 836
сегодня в 22:21
Гогуа из Тамбова надо брать, пока Зенит или СпаМ не претендуют на него.
SHMEL
SHMEL
   66 / 836
сегодня в 20:12
Как говорится:"Старый конь борозды не испортит,но,к сожалению,глубоко не вспашет..."
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Союзник противников
   37 / 836
сегодня в 20:09
Того же.Но этот козырь одноразовый,невозвратный.
Как говорят в Одессе--- будем посмотреть))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   37 / 836
сегодня в 20:05
ДЕД, ты меня забанил и мне с тобой неприятно вести беседу! Так понятно?
Помилуй бог, бан не от меня, друзей я не отправляю в бан, всех благ.
Кроме того, за баном у меня следует игнор.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   300 / 836
сегодня в 19:44
Сомневаюсь.
морозз
морозз ответил Дед за ЦСКА
   14 / 836
сегодня в 19:25
Саныч, С ПРАЗДНИКОМ!!!!! Привет от тамбовского волка)))).
ДЕД, ты меня забанил и мне с тобой неприятно вести беседу! Так понятно?
Союзник противников
Союзник противников ответил Дед за ЦСКА
   90 / 836
сегодня в 19:20
Иногда этого может вполне хватить для победы. Всех благ.
Того же.Но этот козырь одноразовый,невозвратный.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Союзник противников
   37 / 836
сегодня в 19:17
Ермакович: «С возвращением Дзагоева у ЦСКА появятся дополнительные козыри»...на минут двадцать.
Иногда этого может вполне хватить для победы.
Всех благ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   37 / 836
сегодня в 19:04
Стеклянные козыри бьются напрочь!
Саныч, С ПРАЗДНИКОМ!!!!!
Привет от тамбовского волка)))).
Союзник противников
Союзник противников
   90 / 836
сегодня в 19:03
Ермакович: «С возвращением Дзагоева у ЦСКА появятся дополнительные козыри»...на минут двадцать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 836
сегодня в 19:02
Согласен с Александром на все 100!! Алан усилит и разнообразит игру ЦСКА. Ждём его на поле.Скорей бы.
морозз
морозз
   14 / 836
сегодня в 19:00
Стеклянные козыри бьются напрочь!
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