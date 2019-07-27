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Газизов: «Во втором тайме нервничал очень сильно, много матерился»

сегодня, 17:10
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча с «Крыльями Советов» в рамках 3-го тура РПЛ.

Во втором тайме нервничал очень сильно, много матерился. Это эмоции, за это любим футбол. Прошу прощения у всех, кто слышал мои выражения.

Тяжело даются очки, но сейчас полегче нам стало дышать. Первый тайм был показательным: забили два гола, а во втором опять нервы начинаются.

Радует, что много забиваем, будем работать. Игра есть, пришли болельщики — это самый важный фактор. Это общая победа. Спасибо тренерскому штабу, всем тем, кто пришёл, болел, смотрел по телевизору. К Евсееву никаких вопросов, полное доверие.

Почва под разговорами о том, что Круговой близок к переходу в «Зенит», есть, но давайте подождём.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   165 / 836
сегодня в 18:41
Во втором тайме по определению чаще нервничаешь и сочнее материшься.
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