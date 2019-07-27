От успеха Цорна зависит судьба «Спартака»

вчера, 15:30

Агент мыслит как агент, но знает ходы и выходы? «Соккер.ру» наблюдает за отчаянными попытками Томаса облагородить заявку москвичей.

Лебедь, рак и щука - классика

Кононов счастлив в статусе тренера «Спартака»? Сильно сомневаюсь. Ведь его не полюбили с порога, как Массимо, и нет предпосылок к чемпионству, хотя игра не ужасная, а просто сырая. Титул - утопичная задача, которую Кононову лучше вслух не озвучивать, поскольку обзовут хуже, чем Шалимов.

А залихватская задача от Федуна сформулирована четко – прямая путевка в Лигу чемпионов. Но милое заигрывание с судьбой всегда веселит, когда дело касается «Спартака». А Кубок России выиграть не планируют? В реальном мире успехом будет третье место в РПЛ , ведь это значит неудачу сразу двух из пяти основных конкурентов.

Вернее, из шести. Ключевой враг «Спартака» по традиции, как обычно, сам «Спартак». Ведь оцените иронию. Федун задекларировал «команда у нас молодая» - любой жесткий лимит одобряют, Гулиева защищают, ставка на россиян под столетие клуба. Строят коммунизм, хотят чемпионство с Ломивицким и Рассказовым к юбилею.

О мотивах такого вектора – чуть ниже, а теперь о нестыковке. Итак, Федун за молодых россиян, Кононов – за хоть кого-то, желательно из тульского «Арсенала», а у Цорна прослеживается четкий зенитовский вектор. В том смысле, что Томас понимает: без новых Промесов (как Азмун, Барриос, Ракицкий у вражин) успешный «Спартак» вряд ли возможен. И разве Томас ошибается?

Чемпион мира для «Спартака»

Зачем в команде Мирзов, в чем смысл такого трансфера? Важно хотя бы сделать вид, что Кононов что-то решает. Игрока попросил подписать главный тренер. Еще и Левашова хотел в команде видеть. И от Кадири, не перехвати его земляки Федуна, не отказался бы. И директор клуба должен учитывать мнение наставника, когда формирует состав.

Но если не считает, что Мирзов – лучший из лучших для «Спартака», то пусть привезет конкурента Резиуану в лице чемпиона мира Шюррле. И за что в случае такого трансфера ругать Цорна? Переход Андре, поскольку речь о «Спартаке», не является гарантией, что известный и мастеровитый футболист заиграет круто. Но одновременно глупо не попытаться. Усиление атаке нужно срочно.

Зе Луиш ушел, поскольку клубу нужны живые деньги от продаж, Понсе и Мелкадзе не играют круто. Луис Адриано на словах собирается стать лучшим снайпером сезона, но это вряд ли. Плеймейкера, опять же, нет, и не обязательно его поиски завершатся успехом. Так что Цорну очень важно заполучить Шюррле как символ того, что есть в Томасе хватка, благодаря которой тот же «Локомотив» заманил Крывяховяка.

Ставка на Андре правильная, поскольку он послужит символом для других целей – всегда можно напомнить, что чемпион мира не отказался работать в Москве. А сама задача упрощается тем, что у Томаса жена из Казахстана и зовут ее Анна Шарипова. Женщины футболистов часто против жизни в Восточной Европе, а здесь проблем, наверное, не будет. Цорн выбрал правильную жертву, важно лишь дожать.

Денег не дадим, но вы держитесь

Тактически Томас делает то, что может и должен. Пришел в клуб, где финансами занимались, мягко говоря, не специалисты. «Лукойл» устал от «Спартака». Над шеей клуба висит гильотина от УЕФА , пора продавать, чтобы покупать без санкций и дисквалификаций. Конечно, Зе Луиш – обидное расставание, такой форвард нужен хотя бы в обойме, если не в основе.

Особенно если никого лучше не найдут, а «бей-беги» останется базовой тактикой. Вот только фанаты «Спартака» и многие эксперты словно до сих пор не поняли, как на клуб смотрят из-за рубежа. Даже в России уже далеко не каждого Миранчука заманишь, вернее – ни одного из двух. А что говорить о перспективных иностранцах, вроде Хаджи? С богатыми клубами РПЛ выгодно начинать торги, чтобы показать другим покупателям – есть претендент с деньгами.

Нехитрая тактика агентов, «Зенит» сто раз становился ее невольной жертвой. Не исключено, что и Шюррле ждал интересного предложения от «Лацио», а его представитель просто использует Цорна. Но разве Томас привел «Спартак» в скорбную точку? Нет, он новый генеральный директор, при котором клуб покинули Глушаков и Комбаров. Пусть совпало, но избежал ошибки с подписанием Гильерме – хотя «Локомотив» задергался.

Также директор «красно-белых» пошел к сыновьям Хаджи и Ларссона, прекрасно понимая, что это сейчас потолок «Спартака». Никто знатный и мощный не рвется в пятую команду РПЛ с шансами максимум на третье место. Так что Цорна, даже если у него будут сомнительные сделки – как с вратарем в качестве компенсации «Роме» за низкую цену на Понсе, не стоит записывать в список врагов «Спартака» по умолчанию.

Цорн пока не испортил репутацию

Критиковать генерального директора, который привез команде, где трансферный бюджет ограничен, парочку игроков в атаку и планирует подписать еще двоих, явно преждевременно. Не Цорн тренирует, но его действия в селекции точно не кажутся бредовыми. Продажа Ханни вместо расставания с Фернандо? Нормальный ход, лучше отдать не заигравшего плеймейкера, чем единственного опорника.

Проблема лишь в том, что Цорн может пройти между каплями дождя и остановить все пули в последний момент, подняв руку, как герой Киану Ривза, а Кононов и футболисты все провалят на поле. Но что лучше, проваливаться всюду, или хотя бы в одной из сфер деятельности исправить положение? «Спартак», продав Ханни и Зе Луиша ради правил финансового фэйр-плей, не разваливается как команда.

Не купить Гильерме – пожалуй, удача, учитывая затраты. Не продать Фернандо – тоже. Подписав Мирзова для Кононова, но Понсе, Шюррле и Ларссона – для формирования новой атаки, они могут стать чуть лучше. Не кардинально, но Максименко, Селихов, Ещенко, Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Бакаев и названная четверка – нормальный набор футболистов. Игроки средние, но Глушаков в чемпионском сезоне тоже таковым являлся.

В современных условиях лучшего состава у «Спартака» быть не может. Понятно, что у фанатов объяснимый негатив ко всем, кто вляпался в плохо пахнущее болото, где стабильно купают милых хрюшек – символов клуба. Тут тебе и судейство, и трансферы, и зарплаты, и скандалы, и разводы, и побои, и скука бытия, и чего только не было. Но в таком случае важно не подгонять всех под одну гребенку.

Или стоит? До сих пор не исключено, что Цорн ровно такой же, как его предшественники. Возможно, некомпетентный и не на своем месте. Может, даже хуже, чем водитель или вышибала, люди важных, но не футбольных профессий. Если Цорн притащит в команду Шюррле и Ларссона, убрав перед этим Глушакова и Комбарова, что на тренерскую работу тоже влияет, то нельзя заявить, что Кононову не создали условия для борьбы за первую тройку.

При этом учтите, что Олега Георгиевича в команду привели с подачи, как говорят, брата Леонида Федуна, и до Цорна. Так что в идеальном для «Спартака» случае Томас на фоне всех остальных станет новым Каррерой с поправкой на публичность. Да и на поле положительных фигур мало. Шюррле, хоть и скатился до уровня «Спартака», влет может стать лидером и любимцем публики. А вот за полем у Цорна явно больше шансов, чем у всех остальных.

В «Спартак» сложно затащить сильных игроков. И российских, и иностранных. Кто-то попробует получить слишком много денег – как агент одного из Гастонов, другие сами откажутся – как Хаджи. Шюррле пока тоже не согласился, как и Ларссон, но такие переговоры уже лучше, чем попытка купить Джона Терри. Цорну доверили сложный клуб в непростой момент. Явно хочет задать вектор Штоффельсхауса, который собирал состав Семину, или Рибалты, что помог Семаку.

Томасу проще в том смысле, что Кононов глух и нем, когда принимаются решения – примет в дар всех, кто приедет. Но так ответственность Цорна еще выше, надо собрать команду, а не набор новичков. Генеральный директор пробует мыслить как люди, которые были чемпионами, и хотя у «Спартака» нет отдела селекции и репутации Бабаева, чтобы набрать Влашичей и Сигурдссонов, раньше «красно-белые» ехали за Луаном, а покупали Педро Рошу. Любое адекватное движение на трансферном рынке в сторону не старого чемпиона мира уже шаг вперед.