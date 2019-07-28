ЦСКА и «Локомотив» назвали составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.
«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер.
Ранее «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».
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Противно ноет почка...
Противно ноет почка...
Локо удачи и победы!!!
Локо удачи и победы!!!
Удачи ребятам.
Удачи ребятам.