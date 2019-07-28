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ЦСКА и «Локомотив» назвали составы

вчера, 17:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер.

Ранее «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответил CSKA2012
   114 / 817
вчера в 19:07
Васин наверное когда рождался головой об пол ударился )))
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 817
вчера в 19:00
И снова Васин....Да что же это такое то? Я считаю, что Бекао можно было и оставить в команде! Миранчук на этот раз только один в старте Локомотива. Успехов и победы ЦСКА!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
вчера в 18:59
Васин на поле - это пугает!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 817
вчера в 18:56
Удачи ЦСКА...
Без комментариев....
kostjan 58
kostjan 58 ответил Конунг Рагнар
вчера в 18:42
Бездарная команда пару часов назад играла в Оренбурге. Этой бездарной команде купили матч
интересуюсь...кому и сколько.
cska plus
cska plus
   13 / 817
вчера в 18:40
Удачи обеим командам а победу армейцам!
Союзник противников
Союзник противников
   82 / 817
вчера в 18:37
В составе Васин.Точка.
Противно ноет почка...
CSKA2012
CSKA2012
   114 / 817
вчера в 18:32
Когда Васина выпрут даже братья Березуцкие в 20 лет так не косячили))))
Павел Амурский
Павел Амурский
   53 / 817
вчера в 18:27
Хуже свиней никто не сыграет, хорошей игры.
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 817
вчера в 18:26
Состав нормальный, Эдер как всегда загадка, как для соперника, так и для своих.
Локо удачи и победы!!!
mangoх12
mangoх12 ответил mahb9ik
   22 / 817
вчера в 18:25
Жесть у нас хрень стоит где смолов где антон, где хеведес, мы просрем или максимум ничья
у нас Обляков такая же хрень))
Albertinos
Albertinos
   134 / 817
вчера в 18:25
Надеюсь Васин не накосячит! Вперёд Армейцы за победой!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил VV V
   84 / 817
вчера в 18:20
Похоже в четыре защитника играть будут.
Один в один состав как с Оренбургом. В три центральных, а Обляков по ситуации , либо защитник, либо в центре поля. Такая гибкая система от 3-4-3 до 5-3-2.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил itujan
   152 / 817
вчера в 18:19
Ничья украсит чемпионат для двух бездарных команд.
На русский язык не переведешь ?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   84 / 817
вчера в 18:18
А у нас нет Алана, .
Дзагоев не играет давно, а Антон Миранчук две последние игры провел и был одним из лучших.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил itujan
   79 / 817
вчера в 18:15
Ничья украсит чемпионат для двух бездарных команд.
Бездарная команда пару часов назад играла в Оренбурге. Этой бездарной команде купили матч
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
   45 / 817
вчера в 18:14
Не совсем боевые. У Локо нет Антона Миранчука. А он сейчас покруче Алексея выглядит
А у нас нет Алана, .
Bладимиp
Bладимиp
   31 / 817
вчера в 18:13
Локомотив выглядит предпочтительнее и свежее, не смотря на армейскую талантливую молодежь, которой место только в Монако.
VIPded
VIPded
   58 / 817
вчера в 18:11
Удачи ЦСКА!!!
itujan
itujan
   44 / 817
вчера в 18:08
Ничья украсит чемпионат для двух бездарных команд.
oFANATo
oFANATo ответил Footbolista
   100 / 817
вчера в 18:07
Верно, у спартака нет Игоряна, поэтому и 0:7, 3:10, 1:18.
VV V
VV V
   112 / 817
вчера в 18:05
Похоже в четыре защитника играть будут.
kastites
kastites
   91 / 817
вчера в 18:00
цска победит 3-2
mahb9ik
mahb9ik
   466 / 817
вчера в 17:55
Жесть у нас хрень стоит где смолов где антон, где хеведес, мы просрем или максимум ничья
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   84 / 817
вчера в 17:55
Составы боевые, ждём красивой игры. Удачи ребятам.
Не совсем боевые. У Локо нет Антона Миранчука. А он сейчас покруче Алексея выглядит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 817
вчера в 17:53
Составы боевые, ждём красивой игры.
Удачи ребятам.
drug01
drug01
   108 / 817
вчера в 17:51
Главное чтобы была игра!
Footbolista
Footbolista
   11 / 817
вчера в 17:49
Главное Ихорян на месте...
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