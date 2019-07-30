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ПСЖ снизил ценник на Неймара

сегодня, 09:55

Нападающий Неймар летом 2017 года перешел в ПСЖ за рекордные 222 млн евро, однако теперь французский клуб вынужден снизить стоимость бразильца, чтобы с ним расстаться.

По информации испанской прессы, только недавно парижане наотрез отказывались продавать форварда и запрашивали за него 300 млн евро, теперь же ценник составляет 180 млн. ПСЖ хочет получить деньги и не рассматривает вариант с обменом игроками.

Ни Неймар, ни клуб не скрывают своего желания расстаться, но ПСЖ не собирается продавать игрока за бесценок. 

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   48 / 800
сегодня в 13:59
Скоро еще вдвое уценят.
6pbIH
6pbIH ответил Footbolista
   800 / 800
сегодня в 12:47
Скорее зенит)...пернатых туда всех собирают...
+
lawr19730
lawr19730
   277 / 800
сегодня в 12:15
Полтос нормально, да и то если сам заплатит. Петух нынче не в цене.
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 800
сегодня в 11:09
Не зря говорят - "куй железо, пока оно тепленькое"! Учитесь у метров торгового прилавка - Гинера и Федуна!
LOpp
LOpp
   19 / 800
сегодня в 10:53
180 млн совсем другое дело. Щас Урал его подпишет.
Букмекер920
Букмекер920
   671 / 800
сегодня в 10:25
Реал не хочет себе десятого игрока на левый фланг?
Footbolista
Footbolista ответил drug01
   6 / 800
сегодня в 10:23
Скорее зенит)...пернатых туда всех собирают...
cska plus
cska plus
   10 / 800
сегодня в 10:15
Обесценился.
RamonCSKA
RamonCSKA
   37 / 800
сегодня в 10:11
давно бы поменяли на коутинтье с доплатой или дембеле
куда лучше капризного хрусталя неймара
drug01
drug01
   100 / 800
сегодня в 10:11
Спартак ждёт приемлемую цену!
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   31 / 800
сегодня в 10:06
Пора заканчивать эту Санту Барбару.
Footbolista
Footbolista
   6 / 800
сегодня в 10:04
Скоро даром никто не возьмет...
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