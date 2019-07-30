ПСЖ снизил ценник на Неймара

сегодня, 09:55

Нападающий Неймар летом 2017 года перешел в ПСЖ за рекордные 222 млн евро, однако теперь французский клуб вынужден снизить стоимость бразильца, чтобы с ним расстаться.

По информации испанской прессы, только недавно парижане наотрез отказывались продавать форварда и запрашивали за него 300 млн евро, теперь же ценник составляет 180 млн. ПСЖ хочет получить деньги и не рассматривает вариант с обменом игроками.