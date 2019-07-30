Нигматуллин: «Уверен, что замена Фернандо уже найдена»

Бывший вратарь «Спартака» прокомментировал уход полузащитника Фернандо из московской команды.

«Спартак» давно пытается избавиться от балласта в виде Фернандо, Луиса Адриано и Ханни. Так что эта новость меня не удивила, давно знал, что ему пытаются найти команду. У таких игроков большая зарплата и маленькая мотивация, от таких футболистов надо избавляться.

Уверен, что замена Фернандо уже найдена, думаю, там уже все в стадии подписания. Все кандидатуры уже гуляют в прессе, остается только конкретизировать, кто именно перейдет.