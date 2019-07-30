ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «Уверен, что замена Фернандо уже найдена»

сегодня, 13:53

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход полузащитника Фернандо из московской команды. 

«Спартак» давно пытается избавиться от балласта в виде Фернандо, Луиса Адриано и Ханни. Так что эта новость меня не удивила, давно знал, что ему пытаются найти команду. У таких игроков большая зарплата и маленькая мотивация, от таких футболистов надо избавляться.

Уверен, что замена Фернандо уже найдена, думаю, там уже все в стадии подписания. Все кандидатуры уже гуляют в прессе, остается только конкретизировать, кто именно перейдет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рианчо: «Самедов может стать хорошим тренером»
Сегодня, 17:15 Комментарии4
Ринат Билялетдинов: «Я не удивлен, что Самедов завершил карьеру»
Сегодня, 17:11 Комментарии2
Мостовой: «Самедов спокойно мог бы еще год-два играть»
Сегодня, 17:07 Комментарии5
Билялетдинов: «Последние год-два было невыносимо смотреть на игру „Рубина“»
Сегодня, 16:39 Комментарии9
Мамедов: «Пока весь „Спартак“ мертвый»
Сегодня, 15:49 Комментарии11
Божович: «Самедов - один из самых лучших футболистов, с которыми я работал»
Сегодня, 15:48 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RomzesRZN
RomzesRZN
   358 / 806
сегодня в 14:49
Балластом был сам Нигматуллин практически во всех своих командах, окромя локомотива года эдак 2001-го, а Фернандо был нашим лидером и главным творцом чемпионства.
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 14:41
Есть, понсе никакой, бакаева хватает на 35 минут, мирзов вопрос из вопросо но может ещё и пару зулуслов из Африки привезёт федун.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Don trambon
   205 / 806
сегодня в 14:17
В полку карманных судей прибыло?)
Из вашего полка не выгнать.
Дима Головашич
Дима Головашич
   205 / 806
сегодня в 14:16
Оптимист!
Блоссия
Блоссия
   239 / 806
сегодня в 14:14
В крайнем случае придется мобилизовать ветеранский цех и заполнить состав. Может и Нигматуллин сгодится.
Не спартак
Не спартак
   147 / 806
сегодня в 14:12
Нафига свиням полузащитник, москалев скоро с кичи вернется.
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 806
сегодня в 14:02
Наиль Умяров будет играть, воспитанник легендарного чертаново - братского клуба пупсиков
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 14:02
Топ игрок будет! Инфа 100%
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 806
сегодня в 13:59
Негров ноунеймов за 75000 много можно купить.
Don trambon
Don trambon
   83 / 806
сегодня в 13:55
В полку карманных судей прибыло?)
Ладожский
Ладожский
   23 / 806
сегодня в 13:55
Если это был балласт, то Понсе тогда кто?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100