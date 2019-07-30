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«Спартак» внес в заявку 17-летнего нападающего

сегодня, 22:59

«Спартак» внес 17-летнего нападающего Аслана Муталиева в заявку на сезон. Игрок заявлен за «красно-белых» на официальном сайте российской Премьер-Лиги под 73-м номером.

Напомним, что сегодня московский клуб покинул Луис Адриано, перебравшийся в «Палмейрас».

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Все комментарии
clop
clop ответил Андрей77 4
   137 / 820
сегодня в 23:47
Ну тогда я спокоен. Вот оно усиление...
После этой новости в тренерском штабе Туна наблюдаются первые признаки паники.
drug01
drug01
   102 / 820
сегодня в 23:40
Решили бросить на спасение Спартака.......?
Андрей77 4
Андрей77 4
   111 / 820
сегодня в 23:39
Ну тогда я спокоен. Вот оно усиление...
ОЛЛС
ОЛЛС
   156 / 820
сегодня в 23:39
Надо приглашать в основную команду своих воспитанников.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил clop
   26 / 820
сегодня в 23:37
Эка расслабило на юмор после роспуска чемпионского состава))
Denkuz
Denkuz
   45 / 820
сегодня в 23:35
Свиньи на мальчиков перешли, как не стыдно.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   97 / 820
сегодня в 23:33
федун выкидывает зулусов и покупает теперь хачей?
Footbolista
Footbolista ответил clop
   6 / 820
сегодня в 23:33
Это серп бомжам по яйкам)...
spartak kursk
spartak kursk
   85 / 820
сегодня в 23:32
Значит одним (из трёх возможных) новичком стало меньше....Видимо с медосмотра всё-таки кто-то сбежал..))))
Swinsi
Swinsi
   64 / 820
сегодня в 23:32
Нельзя так с зулуссами поступать.
Footbolista
Footbolista
   6 / 820
сегодня в 23:32
Аслан - обьезжает молодых коней)...
clop
clop ответил 25процентный клоун
   137 / 820
сегодня в 23:28
А зенит в "шоколадный баклан"
Знаешь, что означает буква "С" на ромбе спартака в современной геральдической трактовке?
Это полумесяц :)))

p.s. Скоро Федун дорисует к звездам на эмблеме спартака шестой конец для полной гармонии. И тогда у спартака будет звезда Соломона с полумесяцем. Что отразит внутреннюю сущность этого клуба :))
77rust77
77rust77
сегодня в 23:27
Так сколько там Осетин было в Алании по моему 2 если не ошибаюсь, а здесь уже 3! Топим за Спартак (Владикавказ)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил clop
   26 / 820
сегодня в 23:25
    Ладожский
    Ладожский
       22 / 820
    сегодня в 23:22
    Что творят в спартаке трудно подается логике.
    RIR68
    RIR68
       154 / 820
    сегодня в 23:21
    это вам не ОПГ Ромашка, это целая ОПГ Шаурма собралась)
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       169 / 820
    сегодня в 23:21
    Вот вам и замена Андриано .
    VIPded
    VIPded
       57 / 820
    сегодня в 23:16
    А кто там сейчас банщиком? Молоденьких ему, видишь ли, подавай теперь...)))
    clop
    clop ответил Так Себе Аналитик
       137 / 820
    сегодня в 23:10
    "Спартак" уже вполне можно переименовать в "Аланию"))
      Je suis КСИР
      Je suis КСИР
         300 / 820
      сегодня в 23:09
      Это полумера.
      В спартак следует брать юных дев. Лет, например, по двенадцать.
      Заодно все остальные поучатся у дев футболу и мужскому характеру, а тренер - тренерским навыкам.
      Хотя, ничего про юношу не знаю, может он из параолимпийцев и тоже соответствует нынешнему уровню спартачей и дев. Тогда всё нормально, молодцы и адекваты.
      Comdiv
      Comdiv
         19 / 820
      сегодня в 23:06
      Есть кому заменить Луиску, пять лет пердива и можно продать.
      Морозовский
      Морозовский
         4 / 820
      сегодня в 23:05
      Москвич?
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         1 / 820
      сегодня в 23:04
      "Спартак" уже вполне можно переименовать в "Аланию"))
      Kresi frok
      Kresi frok
         247 / 820
      сегодня в 23:04
      Правильно спартачок делает, ставить молодых тоже надо.
      cska plus
      cska plus
         11 / 820
      сегодня в 23:03
      ФНЛ ждёт спартак.
      С детства за Тун
      С детства за Тун
         5 / 820
      сегодня в 23:03
      Нормальная замена Адриане, только гуталином надо намазать.
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