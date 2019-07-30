«Спартак» внес в заявку 17-летнего нападающего

«Спартак» внес 17-летнего нападающего Аслана Муталиева в заявку на сезон. Игрок заявлен за «красно-белых» на официальном сайте российской Премьер-Лиги под 73-м номером.
Напомним, что сегодня московский клуб покинул Луис Адриано, перебравшийся в «Палмейрас».
Это полумесяц :)))
p.s. Скоро Федун дорисует к звездам на эмблеме спартака шестой конец для полной гармонии. И тогда у спартака будет звезда Соломона с полумесяцем. Что отразит внутреннюю сущность этого клуба :))
Это полумесяц :)))
p.s. Скоро Федун дорисует к звездам на эмблеме спартака шестой конец для полной гармонии. И тогда у спартака будет звезда Соломона с полумесяцем. Что отразит внутреннюю сущность этого клуба :))
Аслан и Алан это все-таки разные имена.
Гладиатору у стадиона вместо римского гладиуса пора приделать кривой турецкий ятаган.
Аслан и Алан это все-таки разные имена.
Гладиатору у стадиона вместо римского гладиуса пора приделать кривой турецкий ятаган.
В спартак следует брать юных дев. Лет, например, по двенадцать.
Заодно все остальные поучатся у дев футболу и мужскому характеру, а тренер - тренерским навыкам.
Хотя, ничего про юношу не знаю, может он из параолимпийцев и тоже соответствует нынешнему уровню спартачей и дев. Тогда всё нормально, молодцы и адекваты.
В спартак следует брать юных дев. Лет, например, по двенадцать.
Заодно все остальные поучатся у дев футболу и мужскому характеру, а тренер - тренерским навыкам.
Хотя, ничего про юношу не знаю, может он из параолимпийцев и тоже соответствует нынешнему уровню спартачей и дев. Тогда всё нормально, молодцы и адекваты.