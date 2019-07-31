Малком отказал «Эвертону» и хочет перейти в «Зенит»

Нападающий «Барселоны» Малком отклонил предложение «Эвертона» и хочет перебраться в «Зенит», утверждает источник.
Сообщается, что его не устроила зарплата, предложенная «ирисками». 22-летний бразилец отказал также клубу из МЛС.
По слухам, в «Зените» Малком сможет получать около € 6 млн евро в год и уже согласовал контракт с петербургским клубом.
Перейдя из Локо в Эвертон......
Я о нём больше не слышал....
Перейдя из Локо в Эвертон......
Я о нём больше не слышал....
Никому бы не понравилась зарплата конфетами....))
Никому бы не понравилась зарплата конфетами....))