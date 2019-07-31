Малком отказал «Эвертону» и хочет перейти в «Зенит»

сегодня, 03:12

Нападающий «Барселоны» Малком отклонил предложение «Эвертона» и хочет перебраться в «Зенит», утверждает источник.

Сообщается, что его не устроила зарплата, предложенная «ирисками». 22-летний бразилец отказал также клубу из МЛС .

По слухам, в «Зените» Малком сможет получать около € 6 млн евро в год и уже согласовал контракт с петербургским клубом.