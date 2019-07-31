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Малком отказал «Эвертону» и хочет перейти в «Зенит»

сегодня, 03:12

Нападающий «Барселоны» Малком отклонил предложение «Эвертона» и хочет перебраться в «Зенит», утверждает источник.

Сообщается, что его не устроила зарплата, предложенная «ирисками». 22-летний бразилец отказал также клубу из МЛС.

По слухам, в «Зените» Малком сможет получать около € 6 млн евро в год и уже согласовал контракт с петербургским клубом.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   6 / 822
сегодня в 07:05
Малком еще пожалеет о своем выборе...
Footbolista
Footbolista ответил За Ливерпуль
   6 / 822
сегодня в 07:03
Нечисть на вираже в шоке...
moskwa 09
moskwa 09
   789 / 822
сегодня в 07:02
Все правильно и сделал, зп больше, город лучше, команда в ЛЧ, не вижу ни одного повода переходить в Эвертон
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   450 / 822
сегодня в 06:41
Добро пожаловать в Зенит и пусть всякая нечисть обзавидуется
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Капитан Врунгель
   335 / 822
сегодня в 06:22
Одно хорошее качество у Малкома есть - честный. Сказал открыто, что хочет просто денег, а не в более сильный клуб. Ну, а российские пенсионеры подождут надбавку к пенсии, ничего с ними не случится, главное же стабильность - четверть века ждут и ещё подождут. Они к этому с пониманием относятся, Малком, конечно, важнее.
Это что ли Эвертон - сильный клуб?
itujan
itujan
   45 / 822
сегодня в 06:11
Все клоны пишут одно и то же, выбрал деньги, будто бы в свинарнике ищут игру.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   51 / 822
сегодня в 05:44
Одно хорошее качество у Малкома есть - честный. Сказал открыто, что хочет просто денег, а не в более сильный клуб. Ну, а российские пенсионеры подождут надбавку к пенсии, ничего с ними не случится, главное же стабильность - четверть века ждут и ещё подождут. Они к этому с пониманием относятся, Малком, конечно, важнее.
Colchoneros
Colchoneros ответил Egorium
   112 / 822
сегодня в 05:20
Выбирают всегда лучшее.
ХАХАХА😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Заратустра
   12 / 822
сегодня в 05:19
Значит Малком не хочет в футбол играть, а хочет денег.
А что выбрал ваш некогда успешный в РПФЛ Умар Нияссе....футбол....??
Перейдя из Локо в Эвертон......
Я о нём больше не слышал....
Egorium
Egorium
   90 / 822
сегодня в 05:16
Выбирают всегда лучшее.
Гавроша
Гавроша
   83 / 822
сегодня в 05:13
Свиньи купили понсе, а Зенит малкома - в тарасовке припадок будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 822
сегодня в 05:11
«Сообщается, что его не устроила зарплата, предложенная «ирисками».....

Никому бы не понравилась зарплата конфетами....))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   335 / 822
сегодня в 05:09
Фигли ему этот Эвертон? Середнячок АПЛ... Зенит хотя бы в еврокубках играет каждый год.
Гавроша
Гавроша
   83 / 822
сегодня в 05:09
Любой нормальный игрок выберет ЛЧ, чем прозябание в середнячке.
Ладожский
Ладожский
   22 / 822
сегодня в 05:02
После Барселоны только в Зенит.
Comdiv
Comdiv ответил mihaluch
   19 / 822
сегодня в 04:59
В"Зенит" едут за деньгами.Футбол может уйти на второй план.
Смотри турнирную таблицу прошлого и нынешнего чемпионатов.
112910415
112910415
   65 / 822
сегодня в 04:52
много лет интересовался Зенитом, но не смел надеяться ...
Заратустра
Заратустра ответил mihaluch
   222 / 822
сегодня в 04:39
Абсолютно верно. Зенит это не про футбол.
Кошк 47
Кошк 47
   321 / 822
сегодня в 04:38
И снова негр??? В цветах зенита скоро не будет белого?
Zenit_84
Zenit_84
   105 / 822
сегодня в 04:37
Зенит - Эвертон 1:0
Заратустра
Заратустра
   222 / 822
сегодня в 04:36
Значит Малком не хочет в футбол играть, а хочет денег.
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 822
сегодня в 04:35
Всё дело в деньгах.
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 822
сегодня в 04:32
Выбрал 💰!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mihaluch
   12 / 822
сегодня в 04:26
В"Зенит" едут за деньгами.Футбол может уйти на второй план.
А в "Эвертон" и МЛС - за "Золотым мячом" ...??
mihaluch
mihaluch
   68 / 822
сегодня в 04:16
В"Зенит" едут за деньгами.Футбол может уйти на второй план.
рус фан
рус фан
   190 / 822
сегодня в 04:14
Малком усилит Зенит и в ЛЧ сыграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 822
сегодня в 04:09
Даже так вот...
cska plus
cska plus
   11 / 822
сегодня в 03:34
Даже так вот.
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