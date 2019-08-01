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Малком будет получать в «Зените» более 8 млн евро в год

сегодня, 09:06

Стали известны детали будущего контракта форварда «Барселоны» Малкома в «Зените».

Сообщается, что 22-летний бразилец будет получать в российском клубе более высокую зарплату, чем в Испании. «Сине-гранатовые» платят футболисту 8 миллионов евро в год. 

Планируется, что завтра игрок пройдет медосмотр в «Зените». Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов. 

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   29 / 842
сегодня в 11:39
Молодец зулус,так бомжей ещё никто не доил )) Да они же ещё его на руках носить будут )) А в доллерах это и вовсе все 9 миллионов !
Там вроде евро как бы
spartach n1
spartach n1
   11 / 842
сегодня в 11:39
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Риелтор с берегов Невы
   29 / 842
сегодня в 11:37
Только сейчас приставал за точным ответом. А теперь тебе по барабану. Нет ты ответь считаешь справедливым про народного и великого? Без оговорок про территории.
Я считаю,что Спартак в стране самый популярный клуб!!!!!!!!!С этим согласятся все,кроме питерских!!!!!!!!Только интернет мне не надо в пример приводить и сколько у кого там подписчиков!!!!!!!!!!!!!!Великим тоже его считаю,на ряду с Динамо.К,если брать все времена!!!!!!!!!!!Если брать все времена,начиная с создания клуба и по сей день,то Спартак является самым великим и популярным клубом страны!!!!!!!!!!Будешь спорить?!
spartach n1
spartach n1
   11 / 842
сегодня в 11:36
Молодец зулус,так бомжей ещё никто не доил ))
Да они же ещё его на руках носить будут ))
А в доллерах это и вовсе все 9 миллионов !
RussianMango
RussianMango
   50 / 842
сегодня в 11:36
Какой ужас...до кормушки добрался...теперь поганной метлой не выгонишь.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ziborock
   12 / 842
сегодня в 11:36
За слова? А когда они за них они отвечали?))) мастера переобувки.
Вон медведев сказал что Малком будет на уровне Дзюбы получать а оказалось в два раза больше)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил ziborock
   217 / 842
сегодня в 11:35
Поезди по стране и поспрашивай, узнаешь какой клуб самый народный! Хотя мне по барабану, я готов и единолично болеть за Спартак!!!
Только сейчас приставал за точным ответом. А теперь тебе по барабану.
Нет ты ответь считаешь справедливым про народного и великого?
Без оговорок про территории.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Риелтор с берегов Невы
   29 / 842
сегодня в 11:34
Шельмуете уважаемый. Слышали и знают, не значит что считают великим. О народном, Вот война у нас была народной. Весь народ участвовал. Народу живущиму в деревнях Урала, Сибири, чукчам в Якутии, бабушкам всей России ваш Спартак, как до одного места дверца. Это у вас просто крыша поехала, когда в 90 титулы в борьбе с камишиным и элистой брали.
Я про величие ни слова не сказал-читай внимательнее!!!!!!!!!!!Я имел ввиду популярность и то,с какими клубами больше всего ассоциируется наш футбол!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
   29 / 842
сегодня в 11:33
Да зачем человека оскорблять из за того что у него кожа др цвета?!!!Это же просто идиотизм!!!!!!Хватит уже!!!!Тут этого делать нельзя!!!!!А вот в Голливуде в плане толерантности уже кукуху конкретно снесло!!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Ген Геныч
   217 / 842
сегодня в 11:32
Уже выкладывал на соккер,результаты опросов в Европе,там самыыми популярными являются СМ,ЦСКА и даже Динамо.К почему то,ваш Зенит уступает тому же ЦСКА,не говоря уже о Спартаке!!
Шельмуете уважаемый. Слышали и знают, не значит что считают великим.
О народном, Вот война у нас была народной. Весь народ участвовал. Народу живущиму в деревнях Урала, Сибири, чукчам в Якутии, бабушкам всей России ваш Спартак, как до одного места дверца.
Это у вас просто крыша поехала, когда в 90 титулы в борьбе с камишиным и элистой брали.
Морозовский
Морозовский
   6 / 842
сегодня в 11:31
Пол страны горит, а в Питере пир во время чумы! Стыдно.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Красно Синий воин
   29 / 842
сегодня в 11:28
Куда? Орлов кажется говорил, что он никому не нужен.
Ну ты больше слушай всяких Орловых,Червей, и др "экспертов",особенно с Матч ТВ)))
Rattlehead
Rattlehead
   129 / 842
сегодня в 11:27
За вторым надвигался третий класс,
Черный от негритья.
Врач посмотрел: четвертый час,
Время коктейлей питья.
"Гоните обратно трюму в щель!"
Больные - видно и так.
Грязный вид... И вообще
Оспа не привита.
У негра виски ревмя ревут.
Валяется в трюме Малком.
Назавтра Малкому оспу привьют
И Малком возвратится в дом.
На берегу у Малкома жена.
Волоса густые, как нефть.
И кожа ее черна и жирна,
Как вакса "Черный лев".
Пока по работам Малком болтается,
У Кубы губа не дура
Жену его прогнали с плантаций
За неотработку натурой.
ziborock
ziborock ответил Ген Геныч
   24 / 842
сегодня в 11:27
Дзюба и так уже уходит(по некоторым данным)!
Дзюба уже пол Зенита перебил,вторую половину послал туда гда Малкон родился!)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Ген Геныч
   60 / 842
сегодня в 11:26
Дзюба и так уже уходит(по некоторым данным)!
Куда? Орлов кажется говорил, что он никому не нужен.
dbr123
dbr123
сегодня в 11:26
нормально...молодой...сезончик в Питере поиграет , станет бледным...но старость обеспечит..
ziborock
ziborock ответил Риелтор с берегов Невы
   24 / 842
сегодня в 11:25
То есть с ограничениями по территории. Как любитель поставить все точки, признавай что про великого и народного не корректное заявление.
Поезди по стране и поспрашивай, узнаешь какой клуб самый народный! Хотя мне по барабану, я готов и единолично болеть за Спартак!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Красно Синий воин
   29 / 842
сегодня в 11:25
Если взяли Малкома значит кому-то придется присесть на лавку. Азмуну или Дзюбе. Рано Дзюба почувствовал себя королем.
Дзюба и так уже уходит(по некоторым данным)!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   60 / 842
сегодня в 11:25
Если взяли Малкома значит кому-то придется присесть на лавку. Азмуну или Дзюбе.
Рано Дзюба почувствовал себя королем.
Лакшери
Лакшери ответил Rattlehead
   207 / 842
сегодня в 11:24
Хоть углем хоть сеном , мне не интересно .
Спагетти
Спагетти
   176 / 842
сегодня в 11:23
Через год выкинут как манчини или маркизио, ну или сядет как кокорин, такой уж зенит что поделать:)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил ziborock
   217 / 842
сегодня в 11:23
Спартак великий и народный клуб в рамках нашей страны! На лучший клуб восточной европы мы никогда не претендовали!!!
То есть с ограничениями по территории.
Как любитель поставить все точки, признавай что про великого и народного не корректное заявление.
Лакшери
Лакшери ответил ziborock
   207 / 842
сегодня в 11:23
Если честно то стыдно только за спартак ))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Риелтор с берегов Невы
   29 / 842
сегодня в 11:22
Да ладно, все чего то заявляют и это не всегда правда. Ваших тоже когда то понесло про великий и народный. Многие и сейчас над этим смеются. В России миллионы людей кто не слышал про народный, а вся европа выпучит глаза услышав про великий
Уже выкладывал на соккер,результаты опросов в Европе,там самыыми популярными являются СМ,ЦСКА и даже Динамо.К почему то,ваш Зенит уступает тому же ЦСКА,не говоря уже о Спартаке!!
ziborock
ziborock ответил PITER_1
   24 / 842
сегодня в 11:22
и позор в европе
А Белоруссия Европа?!)))
Морозовский
Морозовский ответил ziborock
   6 / 842
сегодня в 11:20
Теперь Вираж вместо шутих "ТАМ" будут бананы на стадион проносить!)))
Бананы и, на всякий х... случай, ананасы с маракуйей в Питере теперь не продают.
Ген Геныч
Ген Геныч
   29 / 842
сегодня в 11:20
Болелы Спартака ходят слухи,что вас китайцы купить могут в 2020 году,так у вас тоже повод есть для беспокойства!!!!!!!
PITER_1
PITER_1 ответил ziborock
   336 / 842
сегодня в 11:19
Спартак великий и народный клуб в рамках нашей страны! На лучший клуб восточной европы мы никогда не претендовали!!!
и позор в европе
ziborock
ziborock ответил PITER_1
   24 / 842
сегодня в 11:19
Нет, мы на крыше Крестовсеого га...живем!)))
ziborock
ziborock ответил Риелтор с берегов Невы
   24 / 842
сегодня в 11:18
Да ладно, все чего то заявляют и это не всегда правда. Ваших тоже когда то понесло про великий и народный. Многие и сейчас над этим смеются. В России миллионы людей кто не слышал про народный, а вся европа выпучит глаза услышав про великий
Спартак великий и народный клуб в рамках нашей страны! На лучший клуб восточной европы мы никогда не претендовали!!!
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