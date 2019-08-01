Малком будет получать в «Зените» более 8 млн евро в год

сегодня, 09:06

Стали известны детали будущего контракта форварда «Барселоны» Малкома в «Зените».

Сообщается, что 22-летний бразилец будет получать в российском клубе более высокую зарплату, чем в Испании. «Сине-гранатовые» платят футболисту 8 миллионов евро в год.

Планируется, что завтра игрок пройдет медосмотр в «Зените». Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.