Малком будет получать в «Зените» более 8 млн евро в год

Стали известны детали будущего контракта форварда «Барселоны» Малкома в «Зените».
Сообщается, что 22-летний бразилец будет получать в российском клубе более высокую зарплату, чем в Испании. «Сине-гранатовые» платят футболисту 8 миллионов евро в год.
Планируется, что завтра игрок пройдет медосмотр в «Зените». Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.
Да они же ещё его на руках носить будут ))
А в доллерах это и вовсе все 9 миллионов !
Да они же ещё его на руках носить будут ))
А в доллерах это и вовсе все 9 миллионов !
Вон медведев сказал что Малком будет на уровне Дзюбы получать а оказалось в два раза больше)))
Вон медведев сказал что Малком будет на уровне Дзюбы получать а оказалось в два раза больше)))
Нет ты ответь считаешь справедливым про народного и великого?
Без оговорок про территории.
Нет ты ответь считаешь справедливым про народного и великого?
Без оговорок про территории.
О народном, Вот война у нас была народной. Весь народ участвовал. Народу живущиму в деревнях Урала, Сибири, чукчам в Якутии, бабушкам всей России ваш Спартак, как до одного места дверца.
Это у вас просто крыша поехала, когда в 90 титулы в борьбе с камишиным и элистой брали.
О народном, Вот война у нас была народной. Весь народ участвовал. Народу живущиму в деревнях Урала, Сибири, чукчам в Якутии, бабушкам всей России ваш Спартак, как до одного места дверца.
Это у вас просто крыша поехала, когда в 90 титулы в борьбе с камишиным и элистой брали.
Черный от негритья.
Врач посмотрел: четвертый час,
Время коктейлей питья.
"Гоните обратно трюму в щель!"
Больные - видно и так.
Грязный вид... И вообще
Оспа не привита.
У негра виски ревмя ревут.
Валяется в трюме Малком.
Назавтра Малкому оспу привьют
И Малком возвратится в дом.
На берегу у Малкома жена.
Волоса густые, как нефть.
И кожа ее черна и жирна,
Как вакса "Черный лев".
Пока по работам Малком болтается,
У Кубы губа не дура
Жену его прогнали с плантаций
За неотработку натурой.
Черный от негритья.
Врач посмотрел: четвертый час,
Время коктейлей питья.
"Гоните обратно трюму в щель!"
Больные - видно и так.
Грязный вид... И вообще
Оспа не привита.
У негра виски ревмя ревут.
Валяется в трюме Малком.
Назавтра Малкому оспу привьют
И Малком возвратится в дом.
На берегу у Малкома жена.
Волоса густые, как нефть.
И кожа ее черна и жирна,
Как вакса "Черный лев".
Пока по работам Малком болтается,
У Кубы губа не дура
Жену его прогнали с плантаций
За неотработку натурой.
Рано Дзюба почувствовал себя королем.
Рано Дзюба почувствовал себя королем.
Как любитель поставить все точки, признавай что про великого и народного не корректное заявление.
Как любитель поставить все точки, признавай что про великого и народного не корректное заявление.