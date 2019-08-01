«Крылья Советов» продлили контракты с тремя футболистами

«Крылья Советов» подписали новые соглашения с тремя молодыми футболистами.

Голкипер , полузащитник и форвард продлили контракты на 2 года каждый.

Клуб верит в своих воспитанников и видит в них перспективу. Сейчас это игроки главной команды. Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович постоянно привлекает ребят к тренировкам, следит за их прогрессом, подпускает к играм. Ждем, что игроки будут прибавлять и пробьются в основной состав.