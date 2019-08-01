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«Крылья Советов» продлили контракты с тремя футболистами

сегодня, 09:14

«Крылья Советов» подписали новые соглашения с тремя молодыми футболистами.

Голкипер Богдан Овсянников, полузащитник Геннадий Киселев и форвард Егор Голенков продлили контракты на 2 года каждый.

Клуб верит в своих воспитанников и видит в них перспективу. Сейчас это игроки главной команды. Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович постоянно привлекает ребят к тренировкам, следит за их прогрессом, подпускает к играм. Ждем, что игроки будут прибавлять и пробьются в основной состав.

Ранее самарцы подписали защитника ЦСКА Никиту Чернова

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 11:18
Не самые известные игроки, может быть пока.
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