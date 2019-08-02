Дибала не хочет переходить в МЮ взамен на Лукаку

сегодня, 15:34

Сделка между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» по обмену на может сорваться из-за нежелания первого переезжать в Манчестер.

Недавно клубы договорились об обмене игроков, и жаждущий перейти в «Ювентус» Лукаку ждал лишь решения Дибалы, однако аргентинец сообщил руководству туринцев, что хочет остаться в «Юве».

В случае, если главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри не сможет найти Дибале место на поле, он хочет перейти в клуб, более подходящий под его стиль игры, а не в «Манчестер».