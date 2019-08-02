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Дибала не хочет переходить в МЮ взамен на Лукаку

сегодня, 15:34

Сделка между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» по обмену Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку может сорваться из-за нежелания первого переезжать в Манчестер.

Недавно клубы договорились об обмене игроков, и жаждущий перейти в «Ювентус» Лукаку ждал лишь решения Дибалы, однако аргентинец сообщил руководству туринцев, что хочет остаться в «Юве».

В случае, если главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри не сможет найти Дибале место на поле, он хочет перейти в клуб, более подходящий под его стиль игры, а не в «Манчестер».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   148 / 844
сегодня в 16:13
Сезон для Пауло похоже закончен.
Ptaha91
Ptaha91
   241 / 844
сегодня в 16:06
не удивлен, перспектив в Мю сейчас мало
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   254 / 844
сегодня в 16:05
Правильное решение
juvenale
juvenale
   119 / 844
сегодня в 15:44
цирк
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 844
сегодня в 15:43
И это превращается в сериал блин
mrkdg
mrkdg
сегодня в 15:38
вот это уже другое дело. пусть юве платит мю за лукаку а дибалу пусть продают в псж.
cska plus
cska plus
   13 / 844
сегодня в 15:37
И этот клут наверняка на родине.
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