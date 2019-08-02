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Джордан Ларссон — игрок «Спартака»

сегодня, 12:24

«Спартак» официально объявил о трансфере нападающего «Норрчепинга» Джордана Ларссона.

Контракт Ларссона рассчитан на три года. Игрок уже выбрал себе 23-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Спартаку» в 4 млн евро, а сам футболист будет получать 1.1 млн евро в год.

Напомним, Джордан Ларссон — сын легендарного игрока «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Томик
   251 / 845
сегодня в 13:32
Даже больно думать об этом, к сожалению.
Да ладно, ради смеха только. Я только с югов.
И чебуреки вкусные. И ребята с Осетии, Абхазии нормальные пацаны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 845
сегодня в 13:30
А потом Айртон скушает Малкома и дзюбе не подарят опять пенальти
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 845
сегодня в 13:28
Ждем статей про плохую трансферную политику клуба
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   251 / 845
сегодня в 13:27
Надеюсь что спартак наконец то прошел дно и начал построение новой команды. Удачи и побед, кроме 1 сентября.
Юрниекс
Юрниекс
   434 / 845
сегодня в 13:25
Сына взяли хрюшки? Ну тогда попрет. Вот еще бы тещу перетенули в хрюшатник, ну хоть тренером..
Томик
Томик ответил Риелтор с берегов Невы
   325 / 845
сегодня в 13:24
Я ужу где то в инете читал, что сами фаны спартака окрестили командой чебуреков. Мне понравилось.
Даже больно думать об этом, к сожалению.
Томик
Томик ответил Jeck Denielse
   325 / 845
сегодня в 13:23
Цорн делает всё правильно..... "Обложка" красивая..... Чемпион мира + сын шведско-шотландской Легенды + дорогой молодой но очень летучий голландец.... Посмотрим на "содержание".... Спартаку просто необходимо новым составом обыграть пару соперников (лучше Динамо и Туна сложно придумать)...... А потом "покатит"......
Сложно возразить. Особенно про пару соперников.
spartak kursk
spartak kursk
   128 / 845
сегодня в 13:23
Будем посмотреть.Заявка на футболке громкая.Нужно будет отработать имя его воздушества...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Литейный 4
   251 / 845
сегодня в 13:22
Свои у Федуна это кто? Аяз, Солтмурад, Наиль, Резуан или может быть Зелимхан? Так то Федун вроде из другого теста. Гыгыгы
Я ужу где то в инете читал, что сами фаны спартака окрестили командой чебуреков. Мне понравилось.
Багров-брат
Багров-брат
   143 / 845
сегодня в 13:16
Нормальная покупка так то, более перспективная, чем немецкая звезда...)))
galem72
galem72
   92 / 845
сегодня в 13:12
Он ведь не Джордан, а Йордан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 845
сегодня в 13:12
Цорн делает всё правильно.....
"Обложка" красивая.....
Чемпион мира + сын шведско-шотландской Легенды + дорогой молодой но очень летучий голландец....
Посмотрим на "содержание"....

Спартаку просто необходимо новым составом обыграть пару соперников (лучше Динамо и Туна сложно придумать)......

А потом "покатит"......
Hypnoz
Hypnoz
   155 / 845
сегодня в 13:11
Кстати, он уже забивал рекордсмену ?!
Hypnoz
Hypnoz
   155 / 845
сегодня в 13:10
1 миллион в год - мало ! За 8 лет, получит столько же, сколько Малком в год, на лавке у бомжей !
Don trambon
Don trambon
   54 / 845
сегодня в 13:06
Стоит 800 тыс, киевский покупает за 4, продаст за 2 гыгыгы
drug01
drug01
   151 / 845
сегодня в 13:05
Поздравляем!!!
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   3 / 845
сегодня в 13:05
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   19 / 845
сегодня в 13:03
В любом случае для вас лучше чем никого, только делать это надо было на предсезонке и всё равно очень странный набор, особенно если учесть изменения лимита следующего сезона
Литейный 4
Литейный 4 ответил Спартач-болельщик
   4 / 845
сегодня в 13:02
...а мне мой дедушка говорил : "лучше дочь с пониженной соцответственностью , чем сына - литейного" ........
Я Вас так же люблю. Гыгыгы
311
311
   46 / 845
сегодня в 13:02
Опозорил отца!)
Faustello
Faustello ответил Спартач-болельщик
   1 / 845
сегодня в 13:01
...а мне мой дедушка говорил : "лучше дочь с пониженной соцответственностью , чем сына - литейного" ........
Ну так я понимаю сына литейного у него не было? )))
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   3 / 845
сегодня в 13:00
Я с этими трансферами надеюсь, что Спартак не то, что грандов будет громить, а что хотя бы с донными командами очки не будет терять...моментов то много создаем...только не забиваем...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Литейный 4
   84 / 845
сегодня в 12:59
Было как говорится у отца три сына. Два умных, а один Ларссон. Гыгыгы
...а мне мой дедушка говорил : "лучше дочь с пониженной соцответственностью , чем сына - литейного" ........
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 845
сегодня в 12:59
Свои у Федуна это кто?
Аяз, Солтмурад, Наиль, Резуан или может быть Зелимхан? Так то Федун вроде из другого теста. Гыгыгы
За адекватность
За адекватность
   22 / 845
сегодня в 12:58
Ну если заиграет на уровне, котором играл отец, то будет круто, а пока, как говорится будем посмотреть.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил fanspam
   34 / 845
сегодня в 12:55
Ну что вы тут все такие неадекватные то? Ну сегодня В Питер Малколм приедет.И я радуюсь этому.Тем интереснее будет наш чемпионат!!!
Серёга,привет.
Он уже приехал.
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 845
сегодня в 12:54
Ну посмотрим на этот новый набор,да ещё и без тренера
Footbolista
Footbolista ответил удав
   3 / 845
сегодня в 12:54
Конебомжам туда тоже можно...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Литейный 4
   84 / 845
сегодня в 12:53
...в России более 190 национальностей...
...мы вот такие , разные....правда национальности питерец нет в природе , но вы себя ставите как титульная нация....
Армейская душа
Армейская душа
   51 / 845
сегодня в 12:53
Ну - посмотрим. Хотя парня жаль
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