Джордан Ларссон — игрок «Спартака»

«Спартак» официально объявил о трансфере нападающего «Норрчепинга» Джордана Ларссона.
Контракт Ларссона рассчитан на три года. Игрок уже выбрал себе 23-й игровой номер.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Спартаку» в 4 млн евро, а сам футболист будет получать 1.1 млн евро в год.
Напомним, Джордан Ларссон — сын легендарного игрока «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
И чебуреки вкусные. И ребята с Осетии, Абхазии нормальные пацаны.
И чебуреки вкусные. И ребята с Осетии, Абхазии нормальные пацаны.
"Обложка" красивая.....
Чемпион мира + сын шведско-шотландской Легенды + дорогой молодой но очень летучий голландец....
Посмотрим на "содержание"....
Спартаку просто необходимо новым составом обыграть пару соперников (лучше Динамо и Туна сложно придумать)......
А потом "покатит"......
"Обложка" красивая.....
Чемпион мира + сын шведско-шотландской Легенды + дорогой молодой но очень летучий голландец....
Посмотрим на "содержание"....
Спартаку просто необходимо новым составом обыграть пару соперников (лучше Динамо и Туна сложно придумать)......
А потом "покатит"......
Аяз, Солтмурад, Наиль, Резуан или может быть Зелимхан? Так то Федун вроде из другого теста. Гыгыгы
Аяз, Солтмурад, Наиль, Резуан или может быть Зелимхан? Так то Федун вроде из другого теста. Гыгыгы
Он уже приехал.
Он уже приехал.
...мы вот такие , разные....правда национальности питерец нет в природе , но вы себя ставите как титульная нация....
...мы вот такие , разные....правда национальности питерец нет в природе , но вы себя ставите как титульная нация....