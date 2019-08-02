Джордан Ларссон — игрок «Спартака»

сегодня, 12:24

«Спартак» официально объявил о трансфере нападающего «Норрчепинга» .

Контракт Ларссона рассчитан на три года. Игрок уже выбрал себе 23-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Спартаку» в 4 млн евро, а сам футболист будет получать 1.1 млн евро в год.

Напомним, Джордан Ларссон — сын легендарного игрока «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.