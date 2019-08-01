Самба Соу перешел в «Ноттингем Форест»

Пресс-служба «Динамо» объявила о переходе полузащитника Самбы Соу в «Ноттингем Форест», как это и ожидалось ранее.
Ориентировочная сумма трансфера составила 700 тысяч евро.
Пресс-служба «Динамо» объявила о переходе полузащитника Самбы Соу в «Ноттингем Форест», как это и ожидалось ранее.
Ориентировочная сумма трансфера составила 700 тысяч евро.
И вот если нынешние власть в "Динамо" имущие хотят создать клуб, то они будут смотреть за процессами, а если нет - вместе с Орещуком будут зарабатывать на виллы)
Конечно, не исключен еще вариант, что власть имущие как бы хотят, но они нули с точки зрения управления, как вот Миллер в "Зените" или Федун, которых каждый раз разводят на космическую сумму. Тогда тоже ничего не получится, вероятно.
И вот если нынешние власть в "Динамо" имущие хотят создать клуб, то они будут смотреть за процессами, а если нет - вместе с Орещуком будут зарабатывать на виллы)
Конечно, не исключен еще вариант, что власть имущие как бы хотят, но они нули с точки зрения управления, как вот Миллер в "Зените" или Федун, которых каждый раз разводят на космическую сумму. Тогда тоже ничего не получится, вероятно.
Клинтон Нжие: трансферная цена 3.5 миллиона евро, покупка за 5.5 миллионов (покупка ~ в 1.6 раз дороже, причем редкого днаря, забившего 21 гол за 7 лет карьеры)
Самба Соу: трансферная цена 2 миллиона евро, продажа за 700 тысяч (продажа ~ в 3 раза дешевле)
И это еще с учетом того, что на трансфермаркте цены на игроков из топ-лиг часто завышены, а из более слабых - часто занижены!)) Уверен, через год этот Нжие не больше 2х станет стоить.
Явно Орещук в очередной раз не упомянул о том, сколько отката в карман положил))
Клинтон Нжие: трансферная цена 3.5 миллиона евро, покупка за 5.5 миллионов (покупка ~ в 1.6 раз дороже, причем редкого днаря, забившего 21 гол за 7 лет карьеры)
Самба Соу: трансферная цена 2 миллиона евро, продажа за 700 тысяч (продажа ~ в 3 раза дешевле)
И это еще с учетом того, что на трансфермаркте цены на игроков из топ-лиг часто завышены, а из более слабых - часто занижены!)) Уверен, через год этот Нжие не больше 2х станет стоить.
Явно Орещук в очередной раз не упомянул о том, сколько отката в карман положил))