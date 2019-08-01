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Самба Соу перешел в «Ноттингем Форест»

сегодня, 13:37

Пресс-служба «Динамо» объявила о переходе полузащитника Самбы Соу в «Ноттингем Форест», как это и ожидалось ранее.

Ориентировочная сумма трансфера составила 700 тысяч евро.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил За адекватность
   2 / 837
сегодня в 14:27
На удивление меня иногда посещает мысль, что Селюк, который с его слов может подогнать футболистов, готовых играть за 10 000 (не рублей) в месяц не так уж и плох. Тут как по мне вопрос в другом. Я помню "ДМ" которое одержало 6 побед в группе, прошло в 1/16 "Андерлехт" и имело очень приличный состав. Хотят ли создать реально конкурентноспособный клуб или как в прошлый раз?
Все не так просто) У нас все зависит от того, какие люди на ключевых местах. Сама модель порочная, в коммерческом спорте могут быть только частные деньги, и точка. Если же задачи прибыли нет, то поле для распила просто неимоверное, могут брать все - от генеральных менеджеров и тех, кто отвечает за спонсорские контракты до стороны спонсоров до детских тренеров академий, которые говорят родителям: "200 тыс у.е. и ваш сын в составе".

И вот если нынешние власть в "Динамо" имущие хотят создать клуб, то они будут смотреть за процессами, а если нет - вместе с Орещуком будут зарабатывать на виллы)

Конечно, не исключен еще вариант, что власть имущие как бы хотят, но они нули с точки зрения управления, как вот Миллер в "Зените" или Федун, которых каждый раз разводят на космическую сумму. Тогда тоже ничего не получится, вероятно.
За адекватность
За адекватность ответил Так Себе Аналитик
   26 / 837
сегодня в 14:16
Я просто посмотрел видео Нжие и неадекватную несоразмерную его таланту цену и сразу стало понятно, что все трансферы в "Динамо" сейчас крутятся только вокруг того, сколько с каждого трансфера сможет поиметь сам Орещук. Вместо него можно было бы бесплатно взять какого-нибудь свободного агента, с таким "талантом" их найти не проблема. Это, впрочем, нормальная ситуация в нашем футболе, грех к денежному потоку не присосаться. Ну а "Динамо" не канет в лету, спонсор ведь есть, стадион отремонтирован, но в аутсайдерах будут болтаться, боюсь.
На удивление меня иногда посещает мысль, что Селюк, который с его слов может подогнать футболистов, готовых играть за 10 000 (не рублей) в месяц не так уж и плох. Тут как по мне вопрос в другом. Я помню "ДМ" которое одержало 6 побед в группе, прошло в 1/16 "Андерлехт" и имело очень приличный состав. Хотят ли создать реально конкурентноспособный клуб или как в прошлый раз?
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   226 / 837
сегодня в 14:15
Да уж, нахрена стадион строили если такими трансферами собрались в пердив...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил За адекватность
   2 / 837
сегодня в 14:03
Приветствую! Первым делом зашел на трансфермаркет, " умеют продавать". Да буй с этим Самба Соу, но лично мне (возможно одному) кажется что идет очередной распил и после него "ДМ" канет в Лету. Очень хочу ошибиться, но зачем Ордец (пусть и свободный агент, но с 1 млн. зарплаты и скорее всего даже близко не рассматривающийся, как игрок основы?) Пока из того что видел только по Шиманьски нет вопросов. Ну это как обычно лично мое мнение.
Я просто посмотрел видео Нжие и неадекватную несоразмерную его таланту цену и сразу стало понятно, что все трансферы в "Динамо" сейчас крутятся только вокруг того, сколько с каждого трансфера сможет поиметь сам Орещук. Вместо него можно было бы бесплатно взять какого-нибудь свободного агента, с таким "талантом" их найти не проблема. Это, впрочем, нормальная ситуация в нашем футболе, грех к денежному потоку не присосаться. Ну а "Динамо" не канет в лету, спонсор ведь есть, стадион отремонтирован, но в аутсайдерах будут болтаться, боюсь.
За адекватность
За адекватность ответил Так Себе Аналитик
   26 / 837
сегодня в 13:56
Математика "Динамо": Клинтон Нжие: трансферная цена 3.5 миллиона евро, покупка за 5.5 миллионов (покупка ~ в 1.6 раз дороже, причем редкого днаря, забившего 21 гол за 7 лет карьеры) Самба Соу: трансферная цена 2 миллиона евро, продажа за 700 тысяч (продажа ~ в 3 раза дешевле) И это еще с учетом того, что на трансфермаркте цены на игроков из топ-лиг часто завышены, а из более слабых - часто занижены!)) Уверен, через год этот Нжие не больше 2х станет стоить. Явно Орещук в очередной раз не упомянул о том, сколько отката в карман положил))
Приветствую! Первым делом зашел на трансфермаркет, " умеют продавать". Да буй с этим Самба Соу, но лично мне (возможно одному) кажется что идет очередной распил и после него "ДМ" канет в Лету. Очень хочу ошибиться, но зачем Ордец (пусть и свободный агент, но с 1 млн. зарплаты и скорее всего даже близко не рассматривающийся, как игрок основы?) Пока из того что видел только по Шиманьски нет вопросов. Ну это как обычно лично мое мнение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 837
сегодня в 13:44
Математика "Динамо":

Клинтон Нжие: трансферная цена 3.5 миллиона евро, покупка за 5.5 миллионов (покупка ~ в 1.6 раз дороже, причем редкого днаря, забившего 21 гол за 7 лет карьеры)
Самба Соу: трансферная цена 2 миллиона евро, продажа за 700 тысяч (продажа ~ в 3 раза дешевле)

И это еще с учетом того, что на трансфермаркте цены на игроков из топ-лиг часто завышены, а из более слабых - часто занижены!)) Уверен, через год этот Нжие не больше 2х станет стоить.

Явно Орещук в очередной раз не упомянул о том, сколько отката в карман положил))
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