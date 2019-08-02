Сын Хенрика приехал в «Спартак»

вчера, 14:30

Обладатель громкой футбольной фамилии Ларссон, названный в честь культового баскетболиста, присоединился к «Спартаку». «Соккер.ру» встречает Джордана Ларссона.

Не о футболе

Отмечаем позитивные изменения в работе «Спартака» в медиапространстве после прихода новой команды под руководством Антона Лисина. За «Спартак» в соцсетях теперь точно не стыдно, а представления двух новичков — Шюррле и Ларссона, порадовали. Андре под песню группы «Rammstein» двигался к раздевалке и доставал из сумки мини-копию Кубка Мира, что касается Ларссона, то упор сделали не на фамилию, которую прославил в футболе его отец, а на имя.

Хенрик назвал своего сына Джорданом в честь знаменитого баскетболиста, как вы уже догадались, Ларссон-старший был большим поклонником «Его Воздушества». Сын у легендарного шведского форварда родился в Роттердаме, где он играл за «Фейеноорд», через несколько дней после победы «Чикаго Буллс» во главе с Майклом Джорданом в финале НБА над «Ютой Джаз». Джордан был неудержим, и это стало последней каплей для Хенрика в вопросе выбора имени ребенка.

Спустя 22 года «Спартак» разыгрывает карту «родства» своего новичка с Майклом Джорданом, ведь в московском клубе пошли дальше отсылок к «Его Воздушеству» в презентационных роликах. Ларссон-младший в Москве получил футболку с 23-м номером, как у старины Майкла, а на спине вместо фамилии написано: Джордан. Причем эту историю придумали именно в «Спартаке», ведь в предыдущих командах швед подписывался Ларссоном и выступал под другими номерами. Сам он вряд ли против, ведь «Того самого Джордана» чтит не меньше отца. Вот пост из «инстаграма» шведа, например.

О футболе. Карьера Ларссона-младшего

Через несколько недель после своего рождения Джордан переехал из Роттердама в Глазго, куда отправился играть его отец. Хенрик провел семь лет в «Селтике», а раннее детство новичка «Спартака» прошло в Шотландии. Несложно найти кадры с малышом Джорданом во время празднований «кельтами» своих завоеваний. Потом была «Барселона», с которой Хенрик выиграл Лигу чемпионов, а сына сдал в школу «сине-гранатовых», где Джордан занимался до возвращения семейства в Швецию. На родине он пошел в родной клуб своего отца - «Хегаборг», за который и дебютировал во взрослом футболе весьма неординарным способом: Джордан сыграл вместе со своим отцом в матче с «Тенхультом».

Джордан поворотами своей карьеры словно хотел повторить путь отца: из «Хегаборга» он перешел в «Хельсингборг», где работал под началом отца, а потом уехал в Голландию, правда, не в «Фейеноорд», как папа, а всего лишь в НЕК. Впрочем, такой же результативностью, как Хенрик, Ларссон-младший не блистал ни в «Хельсингборге», ни в Нидерландах, поэтому в 2017 году вернулся на родину и присоединился к «Норчеппингу». В оправдание Джордана можно заметить, что он пытался повторять за отцом в более раннем возрасте. Хенрик ведь тоже из тех, кто поздно расцвел: он до 21 года играл за любительский клуб, а в 22 уехал в Нидерланды. Ларссону-младшему только сейчас 22, а он уже успел хлебнуть лиха и поиграть за границей.

Таким образом, Джордан принимает большой вызов из-за границы ровно в том же возрасте, что и отец. Кстати, по возвращении в Швецию Ларссону не сразу удалось запустить карьеру, но в нынешнем сезоне он эффективен и результативен: на момент перехода в «Спартак» Джордан является лучшим бомбардиром чемпионата Швеции с 11-ю голами. 22 года, прекрасные футбольные гены, подъем карьеры — пожалуй, этот шведский парень стоит того, чтобы рискнуть 4 миллионами евро. Впрочем, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, когда дело касается трансферов.

Амплуа и стиль игры

Судя по всему, «Спартак» отказывается от мощи в центре нападения, ведь Зе Луиш и Луис Адриано ушли, а вместо них приобретены Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон — нападающие, которые не отличаются внушительными габаритами. Впрочем, швед может играть не только в центре нападения, в отличие от аргентинца, которого Олег Кононов в последних матчах мучил на левом фланге, Джордан может сыграть на нескольких позициях в атаке: центральный форвард (как на острие, так и в оттяжке), правый инсайд/вингер и даже атакующий полузащитник.

По стилю игры Джордан очень похож на отца, но есть сомнения, что он вырастет в столь же значимую для шведского футбола фигуру. Сразу бросается в глаза ограниченность Ларссона на поле: он все делает левой ногой — и обыгрывает, и пробрасывает мяч, и бьет. Это делает нападающего предсказуемым, поэтому нет особого смысла размещать его вдали от ворот и заставлять тащить мяч, смещаясь справа и нанося удары с левой ноги, тем более Джордан не слишком эффективен в этом, а на правом краю у «Спартака» есть Бакаев, на которого делается ставка.

Куда продуктивнее Ларссон действует в штрафной площади, где подбирает отскоки, выигрывает мячи за счет резкости и не стесняется бить во воротам. Иными словами, в рамках нынешнего состава Джордан должен рассматриваться в качестве конкурента Понсе. Они действительно чем-то похожи. Аргентинец стартовал в «Спартаке» не слишком успешно, правда, он пока еще и не играл на родной позиции, но у Ларссон в любом случае будет шанс побороться за право выходить в стартовом составе «красно-белых».