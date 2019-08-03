На матче «Зенит» - «Краснодар» ожидается аншлаг

Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» - «Краснодар» пройдет при полных трибунах. Все билеты на игру проданы. Стадион «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей.
Ранее стало известно, в каких формах сыграют команды.
Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» - «Краснодар» пройдет при полных трибунах. Все билеты на игру проданы. Стадион «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей.
Ранее стало известно, в каких формах сыграют команды.
Сегодня 19:08
ответ пользователю поглотитель недоразумений (раскрыть)
Отвечаешь сам себе ----- Круто . Я могу посоветовать ещё некоторые вещи что можно сделать самому себе .
______________________________________________________________________
андрейка если ты не понимаешь то это было дополнение не стал просто редактировать ты по времени посмотри когда коменты написаны хотя чего я тебе рассказываю а своими делами которыми ты занимаешься лучше не советуй никому смеяться будут
Сегодня 19:08
ответ пользователю поглотитель недоразумений (раскрыть)
Отвечаешь сам себе ----- Круто . Я могу посоветовать ещё некоторые вещи что можно сделать самому себе .
______________________________________________________________________
андрейка если ты не понимаешь то это было дополнение не стал просто редактировать ты по времени посмотри когда коменты написаны хотя чего я тебе рассказываю а своими делами которыми ты занимаешься лучше не советуй никому смеяться будут
стыдно за зулуса и зенит
стыдно за зулуса и зенит