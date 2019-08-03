ГлавнаяНовости

На матче «Зенит» - «Краснодар» ожидается аншлаг

сегодня, 18:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар21:30 Не начался

Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» - «Краснодар» пройдет при полных трибунах. Все билеты на игру проданы. Стадион «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, в каких формах сыграют команды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тиль присутствует на матче «Спартак» - «Динамо»
Сегодня, 19:11 Комментарии0
ЦСКА прилетел в Казань на матч с «Рубином»
Сегодня, 17:45 ФотоКомментарии13
ЦСКА вылетел в Казань
Сегодня, 15:41 ФотоКомментарии12
Семак устроил Малкому экскурсию по комплексу «Зенита»
Сегодня, 13:37 ВидеоКомментарии22
Ларссон перед матчем «Спартак» - «Динамо» проведет автограф-сессию
Вчера, 23:34 Комментарии16
Народный обозреватель. Собака Джона Уика и трансферное окно в колонии
Вчера, 21:30Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   57 / 840
сегодня в 19:33
Это вам не пустая открывашка.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   163 / 840
сегодня в 19:25
    порт
    порт
    сегодня в 19:24
    На "Зенит" ходят, а вот на открывашке сегодня стадион полупустой.
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       163 / 840
    сегодня в 19:23
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений
         163 / 840
      сегодня в 19:08
        andreika20133
        andreika20133 ответил поглотитель недоразумений
           309 / 840
        сегодня в 19:08
        но ему можно он то ведь народный не то что народ)))
          andreika20133
          andreika20133 ответил ДАША Д
             309 / 840
          сегодня в 19:05
          Хоть раз рекорд будет.
          Дак был уже не однократно девчуля. Ты видимо тогда глазоньки подводила?????
          ДАША Д
          ДАША Д
             159 / 840
          сегодня в 18:59
          Хоть раз рекорд будет.
          поглотитель недоразумений
          поглотитель недоразумений
             163 / 840
          сегодня в 18:56
          но ему можно он то ведь народный не то что народ)))
          Морозовский
          Морозовский
             5 / 840
          сегодня в 18:56
            поглотитель недоразумений
            поглотитель недоразумений
               163 / 840
            сегодня в 18:55
            миша боярский заполнит весь стадион своей шляпой и шлейфом перегара)
            Moskwich
            Moskwich
            сегодня в 18:48
            Ждем Матч. Надеюсь, такой жеи красивый что и в конце прошлого сезона.Удачи Зениту, Победы. Каюсь. Давно не появлялся на Soccere. Буду исправляться.
            Морозовский
            Морозовский
               5 / 840
            сегодня в 18:42
              zeni
              zeni
                 294 / 840
              сегодня в 18:38
                Литейный 4
                Литейный 4
                   3 / 840
                сегодня в 18:31
                Последние 1300 билетов продали за 2 часа. Спартаку понадобится 6 матчей, чтобы загнать такое количество праздношатающейся публики на Открывашку с округи. Гыгыгы
                RussianMango
                RussianMango
                   44 / 840
                сегодня в 18:30
                Сколько то народу желают увидеть позор зенита.
                Footbolista
                Footbolista
                   2 / 840
                сегодня в 18:29
                Комментатор Регина Дубовицкая...
                А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
                А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
                   48 / 840
                сегодня в 18:23
                Манекены они такие
                стыдно за зулуса и зенит
                Groove000
                Groove000
                   235 / 840
                сегодня в 18:20
                Естественно!)
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                 
                Rambler's Top100