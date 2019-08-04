Ван Перси: «В МЮ Санчес не выглядит самым счастливым человеком»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем команды .

Мне он не кажется самым счастливым человеком. Таким он выглядел в «Арсенале», но не сейчас. За долгие годы я узнал, насколько большое влияние имеет то, как ты чувствуешь себя психологически, что происходит с твоей жизнью.

Если ты счастлив, то играешь на 50% лучше, создаешь больше моментов и наслаждаешься своей игрой. Так что ему нужно искать способ перенастроиться.