Месси: «Будем бороться за все трофеи»

Лидер «Барселоны» рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

Сегодня сложно что-то сказать после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Я повторю те слова, которые я сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи. Мы огорчены результатами прошлого сезона, но мы выиграли чемпионат страны, а это уже восьмой титул за 11 лет! Я надеюсь, что болельщики будут нас поддерживать!