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Месси: «Будем бороться за все трофеи»

сегодня, 21:44

Лидер «Барселоны» Лионель Месси рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

Сегодня сложно что-то сказать после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Я повторю те слова, которые я сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи. Мы огорчены результатами прошлого сезона, но мы выиграли чемпионат страны, а это уже восьмой титул за 11 лет! Я надеюсь, что болельщики будут нас поддерживать!

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Все комментарии
abramjan
abramjan ответил juvenale
   623 / 847
сегодня в 23:10
главное в туалет не бегай по 20 раз за матч
у него же живот болит постоянно он сам говорил...попробуй столько лет жрать допинг печень завернется у даже у землянина а у инопланетянина даже представить трудно что происходит понос наверное постоянный)))
NGYRZ
NGYRZ
   35 / 847
сегодня в 23:09
Месси: "Сейчас я лежу и отдыхаю в отпуске..., но когда я встану и приеду в Барселону, лягут Осасуна и Леганес"!
d_fincher
d_fincher
   75 / 847
сегодня в 23:09
    juvenale
    juvenale ответил mangoх12
       140 / 847
    сегодня в 23:06
    а ты считаешь что ли ? )))
    марадона считал когда его тренировал
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 847
    сегодня в 23:03
    Месси: "Порву "Осасуну" и "Леганес" в клочья!"))
    mangoх12
    mangoх12 ответил juvenale
       22 / 847
    сегодня в 23:02
    главное в туалет не бегай по 20 раз за матч
    а ты считаешь что ли ? )))
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА
       600 / 847
    сегодня в 22:52
    Боритесь, только не надорвитесь
    ошалевший
    ошалевший
       408 / 847
    сегодня в 22:45
    стоило избавиться от зулуса и сразу мотивация появилась
    eleven LC
    eleven LC
       203 / 847
    сегодня в 22:31
    Забыл добавить-кроме лиги чемпионов!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 847
    сегодня в 22:23
    Посмотрим , что нам уготовит этот сезон?!?
    311
    311
       62 / 847
    сегодня в 22:13
    Борец с коррупцией выходит на новую битву!)
    Камелошка
    Камелошка
       95 / 847
    сегодня в 22:12
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA ответил League1
         159 / 847
      сегодня в 22:08
      Например? Кто более достойные?
      League1
      League1
         223 / 847
      сегодня в 22:00
      Зачем? Денег полные штаны, бери свой любимый кубок бампера и спи спокойно. Тем более, что есть более достойные люди, которые также хотели бы выиграть всё.
      Juventus_Z
      Juventus_Z
         816 / 847
      сегодня в 21:48
        BARCELONA-BEST
        BARCELONA-BEST
           288 / 847
        сегодня в 21:47
        Удачи тебе Месси)) и Барсе)
        Даже в худшие сезоны Барса всегда была с трофеями)
        А некоторые только и умеют за неделю с 3 турниров вылетать
        juvenale
        juvenale
           140 / 847
        сегодня в 21:47
        главное в туалет не бегай по 20 раз за матч
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