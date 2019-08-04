Лидер «Барселоны» Лионель Месси рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
Сегодня сложно что-то сказать после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Я повторю те слова, которые я сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи. Мы огорчены результатами прошлого сезона, но мы выиграли чемпионат страны, а это уже восьмой титул за 11 лет! Я надеюсь, что болельщики будут нас поддерживать!
Роналду самовлюбленный нарцисс, но он, имея меньше талант, сумел добиться того же, что и Месси - только он еще и в сборной лидер, и в МЮ играл невероятно, и в Ювентусе тащит. Его Перес обокрал с последним ЗМ, и если мессифаны будут вопить, что их Леонид Капризкин достоин ЗМ, то я тогда просто не знаю, чем они думают.
Роналду самовлюбленный нарцисс, но он, имея меньше талант, сумел добиться того же, что и Месси - только он еще и в сборной лидер, и в МЮ играл невероятно, и в Ювентусе тащит. Его Перес обокрал с последним ЗМ, и если мессифаны будут вопить, что их Леонид Капризкин достоин ЗМ, то я тогда просто не знаю, чем они думают.
Даже в худшие сезоны Барса всегда была с трофеями)
А некоторые только и умеют за неделю с 3 турниров вылетать
Даже в худшие сезоны Барса всегда была с трофеями)
А некоторые только и умеют за неделю с 3 турниров вылетать