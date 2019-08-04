Сунесс: «„МЮ“ - это монстр среди клубов»

Бывший шотландский футболист считает, что форвард МЮ не должен переходить в «Интер».

Погба и Лукаку хотят перейти в более крупный клуб и сыграть в Лиге чемпионов? Но они уже играют за огромный клуб! «Юнайтед» - это монстр среди клубов. Так всегда было и всегда будет. «Интер» не может быть масштабнее « МЮ ». Футболисты говорят, что хотят уйти из-за того, что не будут играть в ЛЧ ? Так ведь они сами в этом виноваты!