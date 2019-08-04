ГлавнаяНовости

Сунесс: «„МЮ“ - это монстр среди клубов»

сегодня, 21:54

Бывший шотландский футболист Грэм Сунесс считает, что форвард МЮ Ромелу Лукаку не должен переходить в «Интер».

Погба и Лукаку хотят перейти в более крупный клуб и сыграть в Лиге чемпионов? Но они уже играют за огромный клуб! «Юнайтед» - это монстр среди клубов. Так всегда было и всегда будет. «Интер» не может быть масштабнее «МЮ». Футболисты говорят, что хотят уйти из-за того, что не будут играть в ЛЧ? Так ведь они сами в этом виноваты!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Рад, что мы победили, ведь „Тоттенхэм“ - это сильный соперник»
Сегодня, 22:40 Комментарии0
Бартомеу: «Мы не закрываем двери ни перед одним футболистом»
Сегодня, 22:17 Комментарии1
Месси: «Будем бороться за все трофеи»
Сегодня, 21:44 Комментарии17
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
Сегодня, 21:38 Комментарии2
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»
Сегодня, 20:02 Комментарии2
Гвардиола: «Обе команды показали невероятную игру»
Сегодня, 19:53 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   257 / 847
сегодня в 22:49
Неужели? Неужели в этом мире остались адекватные люди?
Не знаю кто такой Грэм Суннес, но он красавчик и сказал всё по делу!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100