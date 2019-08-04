Сунесс: «„МЮ“ - это монстр среди клубов»

Бывший шотландский футболист Грэм Сунесс считает, что форвард МЮ Ромелу Лукаку не должен переходить в «Интер».
Погба и Лукаку хотят перейти в более крупный клуб и сыграть в Лиге чемпионов? Но они уже играют за огромный клуб! «Юнайтед» - это монстр среди клубов. Так всегда было и всегда будет. «Интер» не может быть масштабнее «МЮ». Футболисты говорят, что хотят уйти из-за того, что не будут играть в ЛЧ? Так ведь они сами в этом виноваты!
Не знаю кто такой Грэм Суннес, но он красавчик и сказал всё по делу!!!!!
Не знаю кто такой Грэм Суннес, но он красавчик и сказал всё по делу!!!!!