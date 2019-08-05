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«Спартак» сыграет с «Брондбю» или «Брагой», если пройдет «Тун»

сегодня, 14:56

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнал «Спартак», однако сначала «красно-белым» предстоит одолеть «Тун» в третьем квалификационном этапе.

«Красно-белые» могут сыграть с победителем пары «Брондбю» - «Брага». Первая игра пройдет на выезде.

Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные - 29-го.

Ранее своих возможных соперников в Лиге чемпионов узнал «Краснодар».

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NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Sully
   51 / 858
сегодня в 15:59
судя по результатам последних трех квалификаций, Тун фаворит в этой паре)) ибо 3 раза подряд вылетать от самого соперника по квалификации в ЛЕ, такого позорного результата нету даже у любительских клубов.
Да естественно , наши клубы любят частенько форс-мажорить )
Что у спартачей с Санкт_Галленом было, что вот Арсенал вдруг
встрял бакницам ( хотя здесь пол-состава свалило, это понятно ),
а когда вы дважды подряд играли с Суперфундом ( Пашинг),помнишь ? )
Который оба раза на таких зубах прошли, просто жестяк, и такое бывает )
И оба раза за счет гола забитого в гостях, а не по бесспорному преимуществу)
Sully
Sully ответил NAZAR 007
   95 / 858
сегодня в 15:59
Посмотрел состав Туна. Сплошь один ноунеймы. Да и вышли они как финалисты Кубка страны . Благодаря тому, что Базель пошел в ЛЧ. Это все же не Янг Бойз и Базель. Плетутся в самом хвосте таблицы . Нет даже звездочек в составе . В сборной ни одного человека нет. ...Ну вот исходя из этого, у мясников очень хорошие шансы пройти дальше по итогам двух встреч. По крайней мере, дома могут и разгромить этот Тун на фиг ) ...Если , конечно, не придумают сами себе проблем )
Помнишь швейцарский Санкт-Галлен?)) вот они были ещё более любители чем Тун, как закончился матч все знаем))

p.s. заезжал как-то в Санкт-Галлен и Тун)) жаль с Туна не передал привет, ещё не знал что спартак им проиграет :D

dino-hsv
dino-hsv
   56 / 858
сегодня в 15:55
в общем, можно уже с туном не стараться, ибо с брагой ловить нечего :)
Dominators
Dominators ответил Faustello
   91 / 858
сегодня в 15:54
Надеюсь Олежа тихий любитель и так и сделает )))
Ударит ядренным картофельным самогоном . И хлопнет Брагу , ну на крайняк хлопнет самогону .
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   482 / 858
сегодня в 15:54
Брондбю и Брага только и ждут этого момента, Тун для них соперник посерьезней.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 858
сегодня в 15:54
Привет, Назар! Вот смотри, ты пишешь: Да и вышли они как финалисты Кубка страны.

Вопрос, почему в Швейцарии в ЛЕ выходят финалист Кубка, а у нас финалиста заменяют командой с шестого места (которая теоретически могла вылететь в 1/8 этого кубка)?
Судя по всему, там не глупее наших люди сидят...
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
   778 / 858
сегодня в 15:53
Обязан Спартак проходить всех этих соперников , обязан!
Bладимиp
Bладимиp
   135 / 858
сегодня в 15:53
Позор очередной не за горами, хорошо, что страна к нему всегда готова.
борька
борька
   186 / 858
сегодня в 15:51
Этот типун они не прийдут, и будут играть с арсеналом
Faustello
Faustello ответил В еврокубках бессилен
   1 / 858
сегодня в 15:49
А Порту бы он прошел, если бы Сухина не затащил на второе место? Судя по прошлому сезону, когда португалы возили депо, не прошел бы.
Это был юмор если чта ))
Брага, Шпалыч, ну... ))
Sully
Sully ответил BAHbKA BCTAHbKA
   95 / 858
сегодня в 15:48
А Зенит не позорит? 0-3 аутсайдеру сливает
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен ответил Faustello
       124 / 858
    сегодня в 15:47
    Шпалыч бы Брагу прошёл и не заметил бы ))
    А Порту бы он прошел, если бы Сухина не затащил на второе место? Судя по прошлому сезону, когда португалы возили депо, не прошел бы.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил abrek123
       25 / 858
    сегодня в 15:47
    Тут Тунец может оказаться не по зубам, а там еще и Брага с 90 миллионным составом где 97% состава Португальцы и Бразильцы...Хотя Спартак и Бенфику в лиги чемпионов обыгрывал с 300 миллионным составом, португальцы наши клиенты мы кажись с ними хорошо играем обычно..
    Лол, что? С кем там спартак хорошо играет? С португальскими клубами, который его унижали 10:3 ?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       29 / 858
    сегодня в 15:46
    Если порты выкинут быков из ЛЧ, а Брага народных из ЛЕ - ЭТО БУДЕТ ПОЛНЫЙ АУТ для коффов...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Sully
       25 / 858
    сегодня в 15:44
    если серьезно и без шуток, есть шанс что отскочат от Туна и пройдут его, но дальше шансов против Браги нет, там реально клуб намного сильнее. p.s. в этом году у спартака есть реальный шанс пройти первого соперника по квалификации ЛЕ, до этого 3 раза подряд не могли пройти самого первого соперника Санкт-Галлен, АЕК и Легию... ну а дальше шансов нету, Брага по всем статьям сильнее спартака... так что ещё минус одни в еврокубках от России.
    Не забываем, как ПАОК ещё унижал спартак в квалификации ЛЧ.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Sully
       51 / 858
    сегодня в 15:43
    судя по результатам последних трех квалификаций, Тун фаворит в этой паре)) ибо 3 раза подряд вылетать от самого соперника по квалификации в ЛЕ, такого позорного результата нету даже у любительских клубов.
    Посмотрел состав Туна. Сплошь один ноунеймы.
    Да и вышли они как финалисты Кубка страны .
    Благодаря тому, что Базель пошел в ЛЧ.
    Это все же не Янг Бойз и Базель.
    Плетутся в самом хвосте таблицы .
    Нет даже звездочек в составе .
    В сборной ни одного человека нет.
    ...Ну вот исходя из этого, у мясников
    очень хорошие шансы пройти дальше
    по итогам двух встреч. По крайней мере,
    дома могут и разгромить этот Тун на фиг )
    ...Если , конечно, не придумают сами себе проблем )
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил ПерекатиПоле
       44 / 858
    сегодня в 15:41
    Давайте помечтаем: Краснодар уничтожает Порту, спартак проходит грозный Тун и побеждает Брагу. Отрываемся от Португалии, приближаемся к Франции. Ну а теперь как скорей всего будет: Быков выбивает Порту, спартак деклассирует Тун.
    спартак деклассирует Тун.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ...ну вот и патриотизм проявился !...выиграем ! но деклассировать тун мы не будем....
    sir_Alex
    sir_Alex
       317 / 858
    сегодня в 15:41
    Ключевое слово «если». В нынешнем состоянии это маловероятно.
    Багор
    Багор
       517 / 858
    сегодня в 15:39
    Смешно даже слышать, что свиньи победят Тун, который сильнее Санкт-Галлена.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA ответил moskwa 09
       139 / 858
    сегодня в 15:38
    А Зенит не позорит?
    0-3 аутсайдеру сливает
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       25 / 858
    сегодня в 15:38
    Давайте помечтаем:
    Краснодар уничтожает Порту, спартак проходит грозный Тун и побеждает Брагу.
    Отрываемся от Португалии, приближаемся к Франции.

    Ну а теперь как скорей всего будет: Быков выбивает Порту, спартак деклассирует Тун.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       270 / 858
    сегодня в 15:37
    Брага это серьезно
    moskwa 09
    moskwa 09 ответил BAHbKA BCTAHbKA
       373 / 858
    сегодня в 15:35
    Ну вообще-то зенит 8 лет подряд хотя бы из группы выходит, а вот красно-белое недоразумение только и позорит всю страну
    Faustello
    Faustello ответил 25процентный клоун
       1 / 858
    сегодня в 15:34
    Конечно, он может разложить ее по нотам, но в этот раз она ему не достанется, Кононов ее уничтожит
    Надеюсь Олежа тихий любитель и так и сделает )))
    Sully
    Sully ответил NAZAR 007
       95 / 858
    сегодня в 15:34
    Вижу. Но уже чуть выше )
    судя по результатам последних трех квалификаций, Тун фаворит в этой паре)) ибо 3 раза подряд вылетать от самого соперника по квалификации в ЛЕ, такого позорного результата нету даже у любительских клубов.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Faustello
       5 / 858
    сегодня в 15:30
    Конечно, он может разложить ее по нотам, но в этот раз она ему не достанется, Кононов ее уничтожит
    moskwa 09
    moskwa 09 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       373 / 858
    сегодня в 15:30
    Правильно, а в итоге, нигде ничего не светит Спартаку
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Sully
       51 / 858
    сегодня в 15:29
    читай ниже.
    Вижу. Но уже чуть выше )
    Evilhuman
    Evilhuman ответил Sully
       22 / 858
    сегодня в 15:28
    Звучит вывеска без спартака
    Sully
    Sully ответил NAZAR 007
       95 / 858
    сегодня в 15:28
    Ая-яй ) А если мясники пройдут Тун, тогда что ? ) Наверно как обычно, спешу.....срочные дела ..... ))
    читай ниже.
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