«Спартак» сыграет с «Брондбю» или «Брагой», если пройдет «Тун»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнал «Спартак», однако сначала «красно-белым» предстоит одолеть «Тун» в третьем квалификационном этапе.
«Красно-белые» могут сыграть с победителем пары «Брондбю» - «Брага». Первая игра пройдет на выезде.
Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные - 29-го.
Ранее своих возможных соперников в Лиге чемпионов узнал «Краснодар».
Что у спартачей с Санкт_Галленом было, что вот Арсенал вдруг
встрял бакницам ( хотя здесь пол-состава свалило, это понятно ),
а когда вы дважды подряд играли с Суперфундом ( Пашинг),помнишь ? )
Который оба раза на таких зубах прошли, просто жестяк, и такое бывает )
И оба раза за счет гола забитого в гостях, а не по бесспорному преимуществу)
Что у спартачей с Санкт_Галленом было, что вот Арсенал вдруг
встрял бакницам ( хотя здесь пол-состава свалило, это понятно ),
а когда вы дважды подряд играли с Суперфундом ( Пашинг),помнишь ? )
Который оба раза на таких зубах прошли, просто жестяк, и такое бывает )
И оба раза за счет гола забитого в гостях, а не по бесспорному преимуществу)
p.s. заезжал как-то в Санкт-Галлен и Тун)) жаль с Туна не передал привет, ещё не знал что спартак им проиграет :D
https://www.youtube.com/watch?v=Q-IzwCgoipk
p.s. заезжал как-то в Санкт-Галлен и Тун)) жаль с Туна не передал привет, ещё не знал что спартак им проиграет :D
Вопрос, почему в Швейцарии в ЛЕ выходят финалист Кубка, а у нас финалиста заменяют командой с шестого места (которая теоретически могла вылететь в 1/8 этого кубка)?
Судя по всему, там не глупее наших люди сидят...
Вопрос, почему в Швейцарии в ЛЕ выходят финалист Кубка, а у нас финалиста заменяют командой с шестого места (которая теоретически могла вылететь в 1/8 этого кубка)?
Судя по всему, там не глупее наших люди сидят...
Брага, Шпалыч, ну... ))
Брага, Шпалыч, ну... ))
p.s. последние лет 18 вы успешно позорите Россию на всех фронтах.
p.s. последние лет 18 вы успешно позорите Россию на всех фронтах.
Да и вышли они как финалисты Кубка страны .
Благодаря тому, что Базель пошел в ЛЧ.
Это все же не Янг Бойз и Базель.
Плетутся в самом хвосте таблицы .
Нет даже звездочек в составе .
В сборной ни одного человека нет.
...Ну вот исходя из этого, у мясников
очень хорошие шансы пройти дальше
по итогам двух встреч. По крайней мере,
дома могут и разгромить этот Тун на фиг )
...Если , конечно, не придумают сами себе проблем )
Да и вышли они как финалисты Кубка страны .
Благодаря тому, что Базель пошел в ЛЧ.
Это все же не Янг Бойз и Базель.
Плетутся в самом хвосте таблицы .
Нет даже звездочек в составе .
В сборной ни одного человека нет.
...Ну вот исходя из этого, у мясников
очень хорошие шансы пройти дальше
по итогам двух встреч. По крайней мере,
дома могут и разгромить этот Тун на фиг )
...Если , конечно, не придумают сами себе проблем )
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...ну вот и патриотизм проявился !...выиграем ! но деклассировать тун мы не будем....
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...ну вот и патриотизм проявился !...выиграем ! но деклассировать тун мы не будем....
0-3 аутсайдеру сливает
0-3 аутсайдеру сливает
Краснодар уничтожает Порту, спартак проходит грозный Тун и побеждает Брагу.
Отрываемся от Португалии, приближаемся к Франции.
Ну а теперь как скорей всего будет: Быков выбивает Порту, спартак деклассирует Тун.
Краснодар уничтожает Порту, спартак проходит грозный Тун и побеждает Брагу.
Отрываемся от Португалии, приближаемся к Франции.
Ну а теперь как скорей всего будет: Быков выбивает Порту, спартак деклассирует Тун.