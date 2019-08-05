«Спартак» сыграет с «Брондбю» или «Брагой», если пройдет «Тун»

сегодня, 14:56

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнал «Спартак», однако сначала «красно-белым» предстоит одолеть «Тун» в третьем квалификационном этапе.

«Красно-белые» могут сыграть с победителем пары «Брондбю» - «Брага». Первая игра пройдет на выезде.

Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные - 29-го.

Ранее своих возможных соперников в Лиге чемпионов узнал «Краснодар».