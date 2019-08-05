«Борнмут» требует от «Лестера» не меньше 75 млн фунтов за Натана Аке

сегодня, 16:47

«Борнмут» уведомил «Лестер Сити», что не продаст своего защитника меньше, чем за 75 млн фунтов.

«Лестер Сити» в поисках замены Харри Магуайру, ушедшему в МЮ за 80 млн фунтов, обратился к «Борнмуту» за Натаном Аке, однако «вишенки» потребовали за своего игрока почти ту же сумму, что «лисы» получили на днях.

Сообщается, что клуб Брендана Роджерса сразу же вышел из переговоров, посчитав сумму слишком большой. Следующий игрок в трансферном листе тренера — Джеймс Тарковски из «Бернли», оцениваемый в 40 млн фунтов.