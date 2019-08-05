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«Борнмут» требует от «Лестера» не меньше 75 млн фунтов за Натана Аке

сегодня, 16:47

«Борнмут» уведомил «Лестер Сити», что не продаст своего защитника Натана Аке меньше, чем за 75 млн фунтов.

«Лестер Сити» в поисках замены Харри Магуайру, ушедшему в МЮ за 80 млн фунтов, обратился к «Борнмуту» за Натаном Аке, однако «вишенки» потребовали за своего игрока почти ту же сумму, что «лисы» получили на днях.

Сообщается, что клуб Брендана Роджерса сразу же вышел из переговоров, посчитав сумму слишком большой. Следующий игрок в трансферном листе тренера — Джеймс Тарковски из «Бернли», оцениваемый в 40 млн фунтов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   154 / 858
сегодня в 17:22
Столько никогда не дадут, это же не Сити.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   114 / 858
сегодня в 17:16
Продажа Аке практически гарантирует Борнмуту с его дырявой обороной чемпионшип на следующий сезон, так что их как раз понять можно.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   552 / 858
сегодня в 17:07
Вот и узнали что Лестер надурил муму ,теперь сами хотят продать середняка за 75.
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