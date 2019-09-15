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Кононов может возглавить киевское «Динамо»

сегодня, 21:24

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассматривается киевским «Динамо» как потенциальный наставник клуба.

Обе команды в своих лигах начали неудачно сезон.

Ранее Кононов прокомментировал призывы о своем увольнении.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
   64 / 798
сегодня в 22:55
Придет новый тренер в Спартак. Вновь болелы будут хрюкать после первой пары побед, что они вернулись править. Потом Спартак напомнит своим фанатам правду жизни. И начнется все по новой.
mihaluch
mihaluch
   86 / 798
сегодня в 22:53
В Динамо Киев - куда ещё заведёт журналистская фантастика.
МКС
МКС ответил Nikola45
   94 / 798
сегодня в 22:52
))) Что он Вам сделал? Живет тихо спокойно! Американцам лицо не бьет на переходе! Дайте работать спокойно и зарплату повысьте! ))
За зарплатой пиджак обещался обратиться к Миллеру

Ждите гения футбольной мысли

Он уже на пол пути в Зенит
Footbolista
Footbolista
   6 / 798
сегодня в 22:41
Хохлы скажут, что это диверсия против Украины)...
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:41
Аха- ха-. Смешной слух!
Юрниекс
Юрниекс
   319 / 798
сегодня в 22:40
За что увольнять. Вон Федун на судей тратит раза в три больше чем весь бюджкт Тамбова. И результат нулевой. И ничего...тренер его устраивает,главное чтоб в ФНЛ не вылетели..
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   6 / 798
сегодня в 22:38
Знаем мы ваши методы голосования))...
Serg3.12
Serg3.12
   10 / 798
сегодня в 22:30
Слишком хорошо, чтобы было правдой...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   237 / 798
сегодня в 22:30
Я думаю рано меняют тренера Спартак
Nikola45
Nikola45
   27 / 798
сегодня в 22:25
Может методом голосования оставим его? ))
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   27 / 798
сегодня в 22:24
Забирайте Еще и Ещенко с Джано в качестве бонуса
))) Что он Вам сделал? Живет тихо спокойно! Американцам лицо не бьет на переходе! Дайте работать спокойно и зарплату повысьте! ))
Nikola45
Nikola45
   27 / 798
сегодня в 22:20
Сожрали все же Олежку! Ну что он Вам сделал! Оставьте его в покое! Пускай ставит игру в Тарасовке! 14 лет еще есть! ))
VIPded
VIPded
   46 / 798
сегодня в 22:20
Нет уж... Сначала Спартак в ФНЛ пусть доведёт!)))
mortid
mortid ответил Юрниекс
   376 / 798
сегодня в 22:20
Ну свиньи понятно...хохлы то в чем провинились?
Они сало едят, а сало от кого? :D
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   158 / 798
сегодня в 22:19
Вилами по воде...
ЮЗИК
ЮЗИК
   217 / 798
сегодня в 22:19
Туда ему и дорога
Юрниекс
Юрниекс
   319 / 798
сегодня в 22:16
Ну свиньи понятно...хохлы то в чем провинились?
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 798
сегодня в 21:58
Слухи это .
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил minai
   323 / 798
сегодня в 21:57
Т.е. Федун желает таки впарить Пиджака Суркису.
Так давайте обмен, Пускай вон Лесик (Михайличенко) свиней тренерует.
minai
minai
   211 / 798
сегодня в 21:55
Т.е. Федун желает таки впарить Пиджака Суркису.
Groove000
Groove000
   99 / 798
сегодня в 21:53
Сомневаюсь, что это произойдет. Политика не позволит
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   323 / 798
сегодня в 21:45
    SHMEL
    SHMEL
       62 / 798
    сегодня в 21:43
    Дайте Кононову поработать(в пищевике)!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       323 / 798
    сегодня в 21:42
    Личтно я за..... с радостью, то джуниор младший со своими сердцами,припарил уже.
    773sergeytank
    773sergeytank
       161 / 798
    сегодня в 21:41
    А потом его на террориста обменяют.
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик
       5 / 798
    сегодня в 21:39
    Руководители "Динамо" подумали: "клин клином вышибают")) И решили вышибить отвратительную игру с помощью Пиджака))
    sihafazatron
    sihafazatron
       20 / 798
    сегодня в 21:38
    не не не, пусть сначала в спартаке закончит начатое.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       357 / 798
    сегодня в 21:31
    69 быстрей бы это же ужас
    112910415
    112910415
       76 / 798
    сегодня в 21:30
    одобряем !
    cska plus
    cska plus
       2 / 798
    сегодня в 21:29
    Хрющи уже уволили тренера.
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