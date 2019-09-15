Кононов может возглавить киевское «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассматривается киевским «Динамо» как потенциальный наставник клуба.
Обе команды в своих лигах начали неудачно сезон.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассматривается киевским «Динамо» как потенциальный наставник клуба.
Обе команды в своих лигах начали неудачно сезон.
Ждите гения футбольной мысли
Он уже на пол пути в Зенит
Ждите гения футбольной мысли
Он уже на пол пути в Зенит
Сейчас другие правят бал. Шахта и Зенит
Сейчас другие правят бал. Шахта и Зенит