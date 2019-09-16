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Кокорина и Мамаева должны отпустить 17 сентября до обеда

сегодня, 15:59

Завтра, 17 сентября, из колонии освободятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом заявила глава пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении 6 сентября.

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞ ответил dino-hsv
   151 / 803
сегодня в 18:02
не верю, что кокорин вернется в футбол. он итак ленивый был до жути, а тут надо почти с нуля начинать. скорее к павлюченко с самедовым в лфл поедет, чем в зените снова в основе выходить начнет
а тут пади знай. бабосики то они не хило потратили на освобождение. А жить то как жили ранее, ооочень хочется. Так что, будут газон попами стричь, дабы куда нить в РПЛ на контракт подписаться. Да пропустили то по сути не очень, достаточно футбл.на травмах больше сидят и ниче.
а тем более кокоша. если че фарм клуб Зени, Сочи подтянет)))
а Мамай подойдет Ахмату, тама любят затюремных в татушках(аля Емельяненко))))
dino-hsv
dino-hsv
   155 / 803
сегодня в 17:55
не верю, что кокорин вернется в футбол. он итак ленивый был до жути, а тут надо почти с нуля начинать. скорее к павлюченко с самедовым в лфл поедет, чем в зените снова в основе выходить начнет
armeec_♞
armeec_♞
   151 / 803
сегодня в 17:55
Очень жаль, что не весь срок отмотают.
Конь 666
Конь 666
сегодня в 17:54
Обоих в Ахмат и дело с концом!
Vladimir808
Vladimir808
   543 / 803
сегодня в 17:50
Счёт пошёл уже на минуты!!!
За парнями реально очередь.
Желаю быстрее заиграть в Футбол!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   154 / 803
сегодня в 17:46
Вот и отлично! Ждем ребят на воле и на поле. А то засиделись они в СИЗО, вот честно! Сторона Пака, полагаю, что довольна тем, что случилось.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   274 / 803
сегодня в 17:37
пожрать не дадут, Ухи)
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   793 / 803
сегодня в 17:35
В кафешку заходить будут?
mihaluch
mihaluch
   81 / 803
сегодня в 17:33
Теперь в спорах с судьёй на футбольном поле будут в ходу выражения: "Пасть порву","Моргала выколю".
Сп62
Сп62
   94 / 803
сегодня в 17:31
Ребятам здоровья и удачи. Ждём на футбольных аренах.
Храневец
Храневец
   594 / 803
сегодня в 17:23
пусть лучше обедают на зоне , а то зайдут в кафе и стулья полетят как мухи на 77 !!!!
cska plus
cska plus
   3 / 803
сегодня в 17:09
Выйдут ребята и отметят свободу в каком нибудь кабаке, не дай бог пак им попадётся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 803
сегодня в 17:08
Отпустят бедолаг...
Знатог
Знатог
   287 / 803
сегодня в 17:05
А если серьёзно, 17 сентября входит в срок? Если входит, то должны накормить обедом и ужином. А если не входит, то 16-го в полночь должны отпустить.
Знатог
Знатог
   287 / 803
сегодня в 17:00
В кафэ ждут. Готова еда, шампанское, стулья, чучело пака....
mphuZ
mphuZ
   522 / 803
сегодня в 16:57
Может хоть пообедают в последний раз с пацанами?
Footbolista
Footbolista
   7 / 803
сегодня в 16:50
17 сентября...вечер...

КЭТиК
КЭТиК
   103 / 803
сегодня в 16:43
Решили сэкономить на обеде и ужине.
Absinthe3
Absinthe3
   118 / 803
сегодня в 16:36
В московских кабаках привинтили табуретки к полу, Пак одел каску. К встрече готовы)
Caniggia
Caniggia
   28 / 803
сегодня в 16:35
Значит 17-го вечером можно ожидать грандиозной пьянки где-то в центре Москвы, а 18-го утром много разбитых морд.
Верг
Верг
   412 / 803
сегодня в 16:31
Похоже их "особая баланда" от гордона рамзи достанется другим заключенным, хоть кому то повезло, не будут капусту есть, отведают кокорино мамаевских элитных харчей, пока эти двое побегут за бургерами в ближайший мак
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   302 / 803
сегодня в 16:30
ну напоследок покормили бы баландой
sir_Alex
sir_Alex
   17 / 803
сегодня в 16:24
Отмечать будут УДО?
ermak6848
ermak6848
   121 / 803
сегодня в 16:24
смогут ли заиграть как ранее - большой вопрос..???
Hypnoz
Hypnoz
   604 / 803
сегодня в 16:21
После такого резонанса, даже бомжи бессильны ! Вначале в "Сочи" на контракт устроят, а когда шумиха поутихнет, тогда и в главный проект !
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   791 / 803
сегодня в 16:21
Лучше бы сейчас заделались борцами с произволом - так и так кончились как футболисты
fcsm-777
fcsm-777
   524 / 803
сегодня в 16:17
Простая хулиганка,даже в советские времена по 206 давали условку, если по первому разу и признание вины + денежная компенсация.А тут дело вели , как будто искали "русский след" в убийстве Кеннеди.Вообщем ребята посетили тюрьму , ну и хорош на этом. Играйте , мы будем за вас болеть.Удачи!!!!
particular
particular
   15 / 803
сегодня в 16:16
Мутная история, на которой многие погрели руки и покрыли себя ореолом борцов за справедливость... А остальные разделились на сторонников и противников, в зависимости от имеющейся информации и личных пристрастий...
По мне, так они не самые поганые люди в нашей стране, хотя наличие спЕси и не позволило им вовремя остановиться...
Понесли наказание, а в остальном терпения, мудрости и удачи...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   40 / 803
сегодня в 16:14
Наконец то свобода.
drug01
drug01
   111 / 803
сегодня в 16:14
Ждёмс с нетерпением!!!!
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