Кокорина и Мамаева должны отпустить 17 сентября до обеда

Завтра, 17 сентября, из колонии освободятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом заявила глава пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.
По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда.
Напомним, что суд удовлетворил ходатайство нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении 6 сентября.
а тем более кокоша. если че фарм клуб Зени, Сочи подтянет)))
а Мамай подойдет Ахмату, тама любят затюремных в татушках(аля Емельяненко))))
а тем более кокоша. если че фарм клуб Зени, Сочи подтянет)))
а Мамай подойдет Ахмату, тама любят затюремных в татушках(аля Емельяненко))))
За парнями реально очередь.
Желаю быстрее заиграть в Футбол!!!
За парнями реально очередь.
Желаю быстрее заиграть в Футбол!!!
https://youtu.be/K2oB8EpRsyE
По мне, так они не самые поганые люди в нашей стране, хотя наличие спЕси и не позволило им вовремя остановиться...
Понесли наказание, а в остальном терпения, мудрости и удачи...
По мне, так они не самые поганые люди в нашей стране, хотя наличие спЕси и не позволило им вовремя остановиться...
Понесли наказание, а в остальном терпения, мудрости и удачи...