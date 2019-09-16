Кокорина и Мамаева должны отпустить 17 сентября до обеда

сегодня, 15:59

Завтра, 17 сентября, из колонии освободятся футболисты и . Об этом заявила глава пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении 6 сентября.