Павла Мамаева пригласили играть в Крыму

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что команды российского полуострова хотели бы видеть в составе игрока , который ранее освободился из колонии.

Мы были бы только рады. У нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения. Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс. Если президиум федерации соберется, мы готовы внести изменения. Но я думаю, что такие вопросы больше из разряда издевательства над нами, чем правды.