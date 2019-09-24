ГлавнаяНовости

Павла Мамаева пригласили играть в Крыму

сегодня, 12:56

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что команды российского полуострова хотели бы видеть в составе игрока Павла Мамаева, который ранее освободился из колонии.

Мы были бы только рады. У нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения. Для популяризации футбола приезд таких игроков пойдет в плюс. Если президиум федерации соберется, мы готовы внести изменения. Но я думаю, что такие вопросы больше из разряда издевательства над нами, чем правды.

Ранее сообщалось, что Мамаев выбирает между «Ростовом» и «Динамо». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На них РПЛ держится. 10 лучших футболистов первой трети сезона
Сегодня, 13:05Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии33
Сигурдссон рад вернуться на поле
Вчера, 19:17 Комментарии6
Сутормин: «Меня вдохновляет конкуренция с Дриусси и Малкомом»
Вчера, 18:58 Комментарии9
Сутормин поблагодарил Сергея Семака за поддержку
Вчера, 15:36 Комментарии2
Сигурдссон: «Нельзя играть так, как мы в начале второго тайма»
22 сентября Комментарии9
Смолов: «Был уверен, что забью пенальти»
22 сентября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   66 / 986
сегодня в 13:43
на жестких нарах Павел мечтал откинуться да заявиться за Крымтеплицу !
mihaluch
mihaluch
   118 / 986
сегодня в 13:43
Мамаев в Крыму это большой шаг вниз.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 13:41
Каждый пытается получить хоть какой-нибудь капитал.Хоть с лишенца.
Т34
Т34
   56 / 986
сегодня в 13:40
Вот Крыму только Мамаева не хватает для полного счастья. Еще бы Кокорина, но его уже зенит стулом обеспечил.
dino-hsv
dino-hsv
   134 / 986
сегодня в 13:38
ну а че. итак в европе играть не может, че ему терять :)
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 13:32
Крым не потянет аппетиты Мамая. Гыгыгы
beefs
beefs
   218 / 986
сегодня в 13:26
Он выбирает, вот это по нашему...
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   726 / 986
сегодня в 13:26
Потом в думу транзитом
VIPded
VIPded
   67 / 986
сегодня в 13:21
Под конвоем был, побывает и под санкциями...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100