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Конте: «Снимаем шляпу перед „Лацио“. Мы выиграли тяжёлый матч»

сегодня, 07:32
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лацио» (1:0) в матче 5-го тура Серии А.

Мы начали матч агрессивно. «Лацио» отсиживался в обороне и ждал подходящего момента, чтобы контратаковать нас с такими быстрыми игроками, как Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо, а также доставлял нам проблемы, когда мы теряли мяч.

После гола мы опустились чуть глубже и должны признать, что Ханданович выдал несколько отличных сейвов. Во втором тайме мы играли с характером, закрепляя заслуженную победу, учитывая то, сколько моментов мы создали.

Это ценная победа против очень сильного соперника, который усилился этим летом и работает с Индзаги уже четыре года. Снимаем шляпу перед «Лацио» за хорошую игру. Мы выиграли тяжёлый матч.

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