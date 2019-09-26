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Помазун: «Надеюсь, достойно подменил Акинфеева»

сегодня, 13:24
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Илья Помазун прокомментировал победу над «Аланией» в матче 1/16 финала Кубка России. 

Мы забили быстрый гол, полностью контролировали ход встречи. Думаю, победа закономерна.

Мы готовились очень серьезно, потому что несколько лет не могли пройти эту стадию. Было очень важно выйти и победить, состав тоже был близок к основному.

Кто принимал решение моего капитанства? Я не знаю. Пришел в раздевалку, и повязка висела около моей футболки. Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Игорь Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось.

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