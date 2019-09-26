Кикнадзе пожаловался на календарь «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России от «Балтики» поделился мнением о проблемах клуба с календарём.

Что касается нашего состава на этот матч, то это показывает, что календарь на следующий год надо будет хорошо обдумать. С РФС и РПЛ мы уже ведём интенсивное обсуждение, какие-то вопросы обсудим в пятницу на собрании Лиги. Календарь надо составлять внимательнее, может, искать другие даты для Кубка, или тщательнее отбирать состав участников 1/16. Это всё вопрос обсуждения, нужно систему делать. Такой состав поехал потому, что мы физически не могли поступить по-другому, это было невозможно.