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Кикнадзе пожаловался на календарь «Локомотива»

сегодня, 13:03
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России от «Балтики» поделился мнением о проблемах клуба с календарём. 

Что касается нашего состава на этот матч, то это показывает, что календарь на следующий год надо будет хорошо обдумать. С РФС и РПЛ мы уже ведём интенсивное обсуждение, какие-то вопросы обсудим в пятницу на собрании Лиги. Календарь надо составлять внимательнее, может, искать другие даты для Кубка, или тщательнее отбирать состав участников 1/16. Это всё вопрос обсуждения, нужно систему делать. Такой состав поехал потому, что мы физически не могли поступить по-другому, это было невозможно.

Что касается отсутствия кого-то из штаба, то все работают по своим направлениям. Я понимаю, что РФС пытался принять максимально взвешенное решение в тех рамках, в которых они оказались. Решили сыграть все матчи 25. Варианты исправить проблемы клубов в рамках календаря практически отсутствовали. Я могу понять их ситуацию, но её надо дорабатывать и исправлять на следующий год, нужна совместная работа.

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Zenit_84
Zenit_84
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сегодня в 13:33
Слабовато бьют пенали
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