Бабаев: «Нет законодательного акта, где написано, что Министерство спорта устанавливает лимит»

– Мы с уважением относимся к Министерству спорта, но это некое заблуждение. Ведь согласно статье 16 Федерального закона «О спорте» подобные ограничения устанавливают спортивные федерации по соответствующим видам спорта, то есть, например, РФС . Нет законодательного акта, где написано, что Министерство устанавливает лимит. Генеральный директорпрокомментировал предложение Министерства спорта по корректировке нового регламента на легионеров. Напомним, Министерство выступает за схему «6+5» на поле – Мы с уважением относимся к Министерству спорта, но это некое заблуждение. Ведь согласно статье 16 Федерального закона «О спорте» подобные ограничения устанавливают спортивные федерации по соответствующим видам спорта, то есть, например,. Нет законодательного акта, где написано, что Министерство устанавливает лимит.



