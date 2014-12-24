Top.Mail.Ru
 
 
 
Бабаев: «Нет законодательного акта, где написано, что Министерство спорта устанавливает лимит»

24 декабря 2014, 00:47
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал предложение Министерства спорта по корректировке нового регламента на легионеров. Напомним, Министерство выступает за схему «6+5» на поле.

– Мы с уважением относимся к Министерству спорта, но это некое заблуждение. Ведь согласно статье 16 Федерального закона «О спорте» подобные ограничения устанавливают спортивные федерации по соответствующим видам спорта, то есть, например, РФС. Нет законодательного акта, где написано, что Министерство устанавливает лимит.

Более того, такой закон был бы прямым вмешательством государства в проблемы футбола, что идет в разрез с линией ФИФА. Минспорта может рекомендовать и высказывать точку зрения, к которой мы прислушиваемся и ищем компромисс. Но говорить, что решение РФС требует законодательного одобрения, некорректно.
