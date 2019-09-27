Боярский: «Уверен, что матч „Локомотива“ и „Зенита“ получится красивым»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Локомотива» в рамках 11-го тура РПЛ .

Я предполагаю, что играть все будут очень серьезно. Конечно, очень многое зависит от установки главного тренера «Зенита», в каком составе он выпустит свою команду на поле, будет ли играть основной состав или на поле выйдут второстепенные игроки. Но я буду надеяться, что игра будет интересная и красивая, точнее, я в этом уверен.

Конечно же, большого счета быть, наверное, не может, потому что, во-первых, играют в Москве, а, во-вторых, обе команды хорошо подготовлены. Я буду рассчитывать, что «Зенит» выиграет. Примерно со счетом 2:1, скажем так.