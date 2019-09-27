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Боярский: «Уверен, что матч „Локомотива“ и „Зенита“ получится красивым»

сегодня, 18:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Локомотива» в рамках 11-го тура РПЛ.

Я предполагаю, что играть все будут очень серьезно. Конечно, очень многое зависит от установки главного тренера «Зенита», в каком составе он выпустит свою команду на поле, будет ли играть основной состав или на поле выйдут второстепенные игроки. Но я буду надеяться, что игра будет интересная и красивая, точнее, я в этом уверен.

Конечно же, большого счета быть, наверное, не может, потому что, во-первых, играют в Москве, а, во-вторых, обе команды хорошо подготовлены. Я буду рассчитывать, что «Зенит» выиграет. Примерно со счетом 2:1, скажем так.

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Все комментарии
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   59 / 868
сегодня в 18:17
принял скока?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 868
сегодня в 18:09
Думаю игра будет ужасная, и в Москве зенит не забьет ни одного гола, как и локо
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