Агент Сафонов: «Ну что такое – Ломовицкий?»

Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал окончание сотрудничества с футболистом , выступающим в данный момент за «Спартак».

Вот был у меня Ломовицкий, курировал его Ваня Бакулин. С чем только не помогали — с институтом, права получить, нашли ему тренера по физподготовке... Потом своему помощнику Бакулину говорю: «Ваня, ты ситуацию с Ломовицким контролируешь? Скоро контракт со „Спартаком“ заканчивается». Думал, специально пауза выдерживается. А потом узнаем — 700 тысяч долларов за новый контракт Ломовицкого выписано на другого агента, литовца. Федун подтвердил. Как Ломовицкий объявил о расставании? Да никак. Не брал трубку. Потом в газетах читаем — игрок продлил контракт со «Спартаком». Обычный «кидок». Впрочем, не жалко. Ну что такое — Ломовицкий? Болельщики освистывали. Бакаев пришел на его позицию — все, играть негде. Никому он в «Спартаке» не нужен.