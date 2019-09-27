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Агент Сафонов: «Ну что такое – Ломовицкий?»

сегодня, 15:25

Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал окончание сотрудничества с футболистом Александром Ломовицким, выступающим в данный момент за «Спартак».

 Вот был у меня Ломовицкий, курировал его Ваня Бакулин. С чем только не помогали — с институтом, права получить, нашли ему тренера по физподготовке... Потом своему помощнику Бакулину говорю: «Ваня, ты ситуацию с Ломовицким контролируешь? Скоро контракт со „Спартаком“ заканчивается». Думал, специально пауза выдерживается. А потом узнаем — 700 тысяч долларов за новый контракт Ломовицкого выписано на другого агента, литовца. Федун подтвердил. Как Ломовицкий объявил о расставании? Да никак. Не брал трубку. Потом в газетах читаем — игрок продлил контракт со «Спартаком». Обычный «кидок». Впрочем, не жалко. Ну что такое — Ломовицкий? Болельщики освистывали. Бакаев пришел на его позицию — все, играть негде. Никому он в «Спартаке» не нужен.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 886
сегодня в 15:46
Да в Спартаке все такие Педры. Цорн ещё подкинул хлама неликвидного во главе со сбитым немецким лётчиком Шюррле. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 886
сегодня в 15:38
Сколько шлака развелось по продажам прав
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   220 / 886
сегодня в 15:38
Агенты раковая опухоль на теле футбола,нужно их срочно выжигать
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   75 / 886
сегодня в 15:33
По Свински поступил парень да хотя чему удивляться какой клуб такие и воспитанники !
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