Крах защиты и звёздная болезнь «Краснодара»

«Быкам» пора перекрыть болезненные поражения победами. «Соккер.ру» интересно, признают ли свои ошибки?
Холодный душ для «Краснодара»
Среди популярных клубов «Краснодар» на особом счету, ведь у них мало грехов по сравнению с остальными в топ-5 РПЛ. Эфирное время короче, зато критика без подтекстов. Плюс были успехи. Есть симпатичный, сложно реализуемый вектор развития клуба – ставка на академию.
Причем воспитанники «тащили» в прошлом сезоне. Уткин, Сулейманов и Игнатьев суммарно забили 16 мячей из 55 командных (29 %), а Сафонов 48 раз отразил мяч, что много для 14 сыгранных матчей. А с прямой путевкой в ЛЧ разминулись отчасти из-за левого пенальти в игре с «Локомотивом» - ошибка, которую Егоров официально признал.
В теплую ванну «Краснодар» отправился заслуженно. Но все комплименты выливаются за края, а под давлением работать менеджеры «быков» не привыкли. За самые бездарные матчи их ругают слабее, чем «Спартак» после победы в Кубке России при вялой игре. «Быки» и после «Базеля» не сильно получили, ЦСКА отвлек внимание в тот же день.
Доброе отношение не поможет «Краснодару» развиваться. Особенно если в клубе возомнили себя звездами после «Порту». Эту версию высказал не только Селюк. Язык без костей, но мог угадать. Если Мусаев и другие менеджеры после прохода «Порту» увидели себя в группе ЛЧ и будущими чемпионами России, то поспешили, надев невидимую корону.
Черная полоса во всей мрачной красе
В прошлом у «Краснодара» тренером был один из менеджеров компании Галицкого. Обычный менеджер. Тогда Сергей Николаевич считал, что футбольный тренер – не профессия, как поведал Уткину. Но Мусаев-то профессионал – с 2005 года тренирует, хоть ему всего 35 лет. Молодой клуб, молодая команда – четвертые по среднему возрасту в РПЛ, молодой наставник. Казалось бы, идиллия.
Но в восьми последних матчах получили пять поражений. Четыре из них – выездные, что намекает на проблему, которой раньше не было. В прошлом сезоне РПЛ были первыми по количеству пунктов, набранных вне родных стен. Впрочем, скорее обратите внимание на разницу мячей - 12:20. Двадцать ошибок в защите – явный перебор.
«Нижний Новгород» Черышева, хотя речь о 12-й команде ФНЛ, сумел обыграть «Краснодар» в Кубке России. Не так уверенно, как «Олимпиакос», «Базель» или ЦСКА в первом тайме, но бесповоротно. «Горожане» снова рискуют остаться без трофеев, ведь Кубок России выиграть проще, чем РПЛ с учетом состояния «Зенита». Похоже, менеджерам «Краснодара» пора взрослеть, ведь пока живут в сказке.
Ничегошеньки, потратив много денег Галицкого, не выиграли. И хотя могут прикрываться идеей как таковой – воспитывать местных футболистов, нет ни малейших оправданий здесь и сейчас. Деньги выдали? Выдали. Иностранцев в заявке полно? Рядом с воспитанниками играют легионеры, как у всех, «особого пути» пока нет. Галицкий вмешивается в работу? Разумеется, ведь сосредоточен на клубе.
И это тоже не оправдание. Вряд ли босс диктует стартовый состав. Тем более, выбор Мусаева очевиден из-за травм. Есть безальтернативные позиции, вроде центра защиты, где три человека на два места. Так что у наставников и менеджмента «Краснодара» не может быть дешевых оговорок. Снова влетели из Кубка – стыдно. Не изучили «Олимпиакос», а потом «Базель» - футбольная халатность.
Виноват не обязательно один Мусаев
В чемпионате «Краснодар» пока не скатился, но и не поднялся. Был домашний матч против «Локомотива» после влета в Греции – не сумели оттеснить одного из основных конкурентов. Также после «Базеля» не настроились на поединок со вторым прямым соперником – ЦСКА накидал Сафонову три гола за первый тайм.
Когда переиграл только две команды, которые подошли к матчам против «быков» романтично – «Урал» и «Крылья Советов» и сами забивали, и сопернику многое позволили, то речь о поточном кризисе. Тренеры не справляются с работой здесь и сейчас.
Впрочем, и объективные факторы не отбрасываем. Во-первых, травмы – убрали с поля людей с характером и пасом, как Классон, Кабелья и Газинский. Во-вторых, от УЕФА прилетело за Мусаева, который не имеет Pro лицензии УЕФА. Лэмпард без нужного диплома руководит «Челси», но осенью получит лицензию – Мураду пора следовать примеру.
Многие заочно советуют Галицкому сменить тренера, но тут нужен взгляд изнутри. Если между наставником и коллективом нет конфликта, который отражается на результатах, то виноват не только Мусаев. Всем – от менеджеров «Краснодара» до главного тренера и аналитиков, полезно ощутить ногами землю и пережить звонкое падение.
Они ведь переиграли «Порту», поскольку «драконы» ошибались, а Сулейманов – нет. Не были «быки» на голову выше. И против «Байера» весной использовали романтизм соперника, как и «Локомотив». «Краснодар» не перерос уровень РПЛ и Кубка России. И уровень ЛЕ - тоже, что показал матч против «Базеля». Виноват и главный тренер, и все менеджеры с игроками.
«Краснодар» не «Спартак», исправятся
Много вариантов, и все – жизненные. Поверят в Мусаева, а тот порадует – получат закаленного поражениями наставника. Придумают молодому тренеру замену – например, Спаллетти, и тоже увидят победы. От первого места в РПЛ отстают на три пункта, никакой трагедии пока нет. Зато есть выразительная серия, которая подтверждает – с нагрузками не справились.
И не перестроились. Случайным могло быть одно поражение, но с поединка в Греции у «быков» фактически длится один матч, как страшный сон. Где есть ошибки соперника – там выигрывают, где оппоненты агрессивные – пропускают больше, чем забивают. Нет паники, но заметен шок из-за характера поражений. В состоянии грогги, как боксеры, которым настучали по голове.
Пора включать морально-волевые качества и подключать трибуны. Ведь «Арсенал», «Хетафе» и «Спартак» примут дома. А потом будет пауза на матчи сборных, чтобы окончательно разобраться, где набедокурили? Трансферов сделали немало, попали далеко не со всеми. Например, «быкам» советовали найти нового Гранквиста, но не послушали.
В Краснодаре посчитали, что умнее всех? В результате Камболов график не выдержал, Кайо медленно адаптируется, Намли не всегда прекрасен. Впрочем, не так много слабых мест у команды, не стоит перегибать. Скорее хорошие футболисты играют плохо, чем плохие подтверждают бездарность.
Так что совет отправить юного тренера Мусаева в отставку может быть неверным. Провал общий. Клуб себя переоценил, одержав одну яркую выездную победу. Возможно, расстояние между боссом и тренерами выбирают неправильное. При этом Галицкий, скорее всего, не уживется с тренером типа Моуриньо, своенравным и неуправляемым.
Да, Мусаев лично виноват, что позволил «Краснодару» «поплыть». Увидели психологические поражения, когда после первого пропущенного не было правильной реакции – забитого мяча. Но наставник должен получить три матча – с «Арсеналом», «Хетафе» и «Спартаком», чтобы все исправить. Справится – есть смысл продолжать работать.
Ведь будь на поле Газинский – автор голевых передач и человек, который в отборе на голову сильнее, чем Вильена, могли играть иначе. Или Классон – мотор команды в атаке, опытный и результативный. Или хотя бы Кабелья – мог компенсировать нехватку пасов, как у Пейреры и Мамаева. Три человека могли вернуть баланс в игру «Краснодара».
А если «быки» нарвались на черную серию не столько из-за травм, как из-за того, что «поймали звезду», то наказание прилетело своевременное и показательное. У «Краснодара» не так много черных периодов, они не «Спартак», что нарезает круги по аттракциону ужасов годами. «Быков» поражения еще могут научить. А нет – окажутся правы жесткие критики, которые считают, что менеджерам Галицкого не хватает профессионализма.
Тогда владельцу «Краснодара» придется провести «переаттестацию» тех, кто принимает решения для движения вперед. Пока же остановились. Остановились и не уважали последних соперников. Играли одинаково и безвольно в надежде на положительный результат. Под «драконов» подстроились, а дальше предложили всем ослепнуть от собственной яркости.
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С чего это вдруг такой гениальный вывод?
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С чего это вдруг такой гениальный вывод?
Лэмпард
получат закаленного поражения наставника
Поражениями
что позволил «Краснодар» «поплыть».
Краснодару
Лэмпард
получат закаленного поражения наставника
Поражениями
что позволил «Краснодар» «поплыть».
Краснодару
По модели игры полузащита Краснодара держит мяч высоко в атаке, а атакующие игроки рыскают в поисках треугольников для обыгрыша и проникновения в штрафную для завершающего удара.
Естественно когда нет игры там, все обрезы, быстрые контратаки и даже позиционки (при условии что полузащита и атака не опускается своевременно к своим воротам) приводят к моментам и как следствие голам.
А мяч у Краса перестал держаться от слова совсем (особенно когда соперник агрессивно прессингует).
Так что ничего удивительного в последних результатах не вижу. Кризис, надо работать и выходить из него.
По модели игры полузащита Краснодара держит мяч высоко в атаке, а атакующие игроки рыскают в поисках треугольников для обыгрыша и проникновения в штрафную для завершающего удара.
Естественно когда нет игры там, все обрезы, быстрые контратаки и даже позиционки (при условии что полузащита и атака не опускается своевременно к своим воротам) приводят к моментам и как следствие голам.
А мяч у Краса перестал держаться от слова совсем (особенно когда соперник агрессивно прессингует).
Так что ничего удивительного в последних результатах не вижу. Кризис, надо работать и выходить из него.
В третьем по счёту матче придётся уступить ... а потом опять побеждать, побеждать и биться за чемпионство !
В третьем по счёту матче придётся уступить ... а потом опять побеждать, побеждать и биться за чемпионство !