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Каррера: «Я пытался выучить русский язык, но это очень сложно»

сегодня, 17:48

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что пытался выучить русский язык.

У меня был переводчик. Он использовал мою интонацию даже когда я злился! У меня не было проблем с этим.

Я пытался выучить русский язык, но это нелегко. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском.

Ранее наставник рассказал почему до сих не тренирует какой-либо клуб и выразил надежду вернуться к работе в скором времени.  

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   201 / 868
сегодня в 18:51
    Союзник противников
    Союзник противников
       28 / 868
    сегодня в 18:46
    И эти европейские люди пеняют мне на незнание их варварской мовы,и запрещают ковыряться пальцем в носу? Позор РФС,допускающей к работе с российскими командами слепоглухонемых гастарбайтеров тренерского цеха!!!
    Николай 86
    Николай 86 ответил Блоссия
       350 / 868
    сегодня в 18:43
    Это 100 плюсов! Я вот Кононова не понимаю, хоть убейте. Вот пример: "Верю в чемпионство Спартака до тех пор, когда шансов не будет". (с)
    Сомневаюсь, что его вообще кто-то понимает)
    Кононов может верить в чемпионство и до тех пор, когда шансов не будет, и после. Я думаю он еще пару месяцев после окончания чемпа верит.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       53 / 868
    сегодня в 18:40
    Любой узбеко-таджик на третий день легко заговорит по-русски, а итальянцы все такие тупые или только итальянские футболисты ?
    Faustello
    Faustello
       113 / 868
    сегодня в 18:39
    Зато хрюкает наверное знатно )))
    cska plus
    cska plus
       8 / 868
    сегодня в 18:39
    Физрук он и в Африке физрук.
    VIPded
    VIPded
       62 / 868
    сегодня в 18:38
    Да сколько там тех матов нужно выучить для успешного тренерства...)))
    112910415
    112910415
       64 / 868
    сегодня в 18:37
    может, будет ещё возможность ...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       18 / 868
    сегодня в 18:36
    Так и трется вокруг России...
    Блоссия
    Блоссия ответил Николай 86
       261 / 868
    сегодня в 18:27
    Каррера: «Я пытался выучить русский язык, но это очень сложно» Кононов после пресс-конференции: «Как я тебя понимаю...»
    Это 100 плюсов!
    Я вот Кононова не понимаю, хоть убейте.
    Вот пример: "Верю в чемпионство Спартака до тех пор, когда шансов не будет". (с)
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Николай 86
       157 / 868
    сегодня в 18:17
    ))))+++
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       157 / 868
    сегодня в 18:17
    Этот человек никогда не отстанет от Спартака,дайте ему антидот.
    Морозовский
    Морозовский
       42 / 868
    сегодня в 18:17
    Врёт, самозванец! Вот, например, афганцы без образования вообще, в первый день ввода доблестной Советско Армии все повально научились матиться, на второй день научились водку пить, а на третий без акцента говорили уже на русском языке! Кроме нулей на наших купюрах этот прохвост ничего не выучил!
    Николай 86
    Николай 86
       350 / 868
    сегодня в 18:16
    Каррера: «Я пытался выучить русский язык, но это очень сложно»
    Кононов после пресс-конференции: «Как я тебя понимаю...»
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил drug01
       157 / 868
    сегодня в 18:15
    Выучить и говорить совсем не сложно,15 республик говорили на нем,а вот в правописании очень сложный.
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 868
    сегодня в 18:15
    А зачем учить временщику физруку? Гыгыгы
    cevin cigan
    cevin cigan
       26 / 868
    сегодня в 18:09
    Вот Палычу,или ещё лучше Гамуле, зачем знать какой то язык? Тренеру достаточно выучить пару крепких матерных фраз и даже папуасы Новой Гвинее будут лететь,пер..ть и радоваться!!!
    Adepta
    Adepta ответил DXTK
       40 / 868
    сегодня в 18:07
    Каррера "я пытался выучить фамилию федуна, но не смог правильно произносить, из-за этого меня и выгнали".
    Фамилия федуна Леня киевский.
    Adepta
    Adepta
       40 / 868
    сегодня в 18:06
    До миллиона считать научился на русском, а дальше и не надо.
    DXTK
    DXTK
       181 / 868
    сегодня в 18:05
    Каррера "я пытался выучить фамилию федуна, но не смог правильно произносить, из-за этого меня и выгнали".
    Питер Ман
    Питер Ман
       23 / 868
    сегодня в 18:05
    Каррере только детей тренировать
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 18:05
    Привет братья Спартоввцы,КаРРера нормальный тренер.
    Знатог
    Знатог
       111 / 868
    сегодня в 18:04
    Итальянцу трудно выучить русский, русскому трудно научиться играть как итальянцы.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Армейская душа
    сегодня в 18:01
    Ты и тренером пытался быть. Бездарность бездарна во всём
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 17:59
      Массимо ,вернись ! Мы уже итальянский все выучили !!!
      Aniva
      Aniva
         46 / 868
      сегодня в 17:58
      Всю жизнь пытался быть тренером, но так и не получилось, это не человека на дороге убить.
      drug01
      drug01
         148 / 868
      сегодня в 17:55
      Наш язык очень трудный как наш футбол!!!!
      Josep Guardiola_777
      Josep Guardiola_777 ответил wingback
         61 / 868
      сегодня в 17:55
      Но вокруг были одни негры...
      во во зачем русский если зулуский учить нужно было)
      Армейская душа
      Армейская душа
         27 / 868
      сегодня в 17:55
      Ты и тренером пытался быть. Бездарность бездарна во всём
      wingback
      wingback
         105 / 868
      сегодня в 17:51
      Но вокруг были одни негры...
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