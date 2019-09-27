Каррера: «Я пытался выучить русский язык, но это очень сложно»

Бывший главный тренер «Спартака» признался, что пытался выучить русский язык.

У меня был переводчик. Он использовал мою интонацию даже когда я злился! У меня не было проблем с этим.

Я пытался выучить русский язык, но это нелегко. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском.