Каррера: «Я пытался выучить русский язык, но это очень сложно»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что пытался выучить русский язык.
У меня был переводчик. Он использовал мою интонацию даже когда я злился! У меня не было проблем с этим.
Я пытался выучить русский язык, но это нелегко. Когда нужно произнести эмоциональную речь, есть два варианта: или хорошо знать язык, или делать это на итальянском.
Ранее наставник рассказал почему до сих не тренирует какой-либо клуб и выразил надежду вернуться к работе в скором времени.
Кононов может верить в чемпионство и до тех пор, когда шансов не будет, и после. Я думаю он еще пару месяцев после окончания чемпа верит.
Кононов может верить в чемпионство и до тех пор, когда шансов не будет, и после. Я думаю он еще пару месяцев после окончания чемпа верит.
Я вот Кононова не понимаю, хоть убейте.
Вот пример: "Верю в чемпионство Спартака до тех пор, когда шансов не будет". (с)
Я вот Кононова не понимаю, хоть убейте.
Вот пример: "Верю в чемпионство Спартака до тех пор, когда шансов не будет". (с)
Кононов после пресс-конференции: «Как я тебя понимаю...»
Кононов после пресс-конференции: «Как я тебя понимаю...»