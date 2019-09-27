ГлавнаяНовости

Ловчев: «Мамаев пригодился бы „Динамо“»

сегодня, 17:25

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что экс-хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву следует перейти в «Динамо».

Сейчас все говорят о двух возможных вариантах для Мамаева – это «Динамо» и «Ростов». Я понимаю, что он будет выбирать, где больше и слаще. Но Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать. Это к нему присматриваются, его выбирают. Он пойдет туда, где в него поверят и дадут перезапустить карьеру.

Мамаев ведь своеобразный футболист, он не пахарь, он игрок перед чужой штрафной, силен в подыгрыше, умеет выдать последний пас. У него светлая футбольная голова, но дурная по жизни. Он плеймейкер в классическом смысле этого слова. Но в «Ростове» есть Попов и Еременко. Третьего игрока такого же плана никто в состав не поставит. Обороняться кто будет? Кто-то может сказать, что с характером Мамаева трудо будет ужиться с Карпиным, у которого тоже характер еще тот. Но не думаю, что сейчас Мамаев будет как-то себя неправильно вести. Все-таки жизнь его немного поправила.

Думаю, больше перспектив у него в «Динамо» именно из-за его игровых качеств. «Динамо» такой футболист сейчас очень пригодился бы. Другое дело, что РФС его вряд ли зарегистрирует. Поэтому большие сомнения, что он сыграет в нынешнем сезоне. К тому же ему еще нужно набирать форму после года простоя. Думаю, если какой-то клуб и подпишет контракт с Мамаевым, то это будет не длинный контракт – возможно, на полгода. Приживется, проявит - тогда продлят.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Д. Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют вничью»
Сегодня, 18:10 Комментарии1
Боярский: «Уверен, что матч „Локомотива“ и „Зенита“ получится красивым»
Сегодня, 18:07 Комментарии2
Каррера: «Я пытался выучить русский язык, но это очень сложно»
Сегодня, 17:48 Комментарии30
Агент Сафонов: «Ну что такое – Ломовицкий?»
Сегодня, 15:25 Комментарии15
Геркус оценил трансферную кампанию «Динамо»
Сегодня, 09:38 Комментарии2
Кучаев прокомментировал вызов в молодежную сборную РФ
Сегодня, 08:56 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Т34
Т34
   32 / 868
сегодня в 18:27
Играть полгода еще не будет, только числиться, хоть в Динамо, хоть в Ростове. А что будет через полгода никому не известно.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   434 / 868
сегодня в 18:16
"С Дону выдачи нет!". Пущай казакует с Ерёмой.
cevin cigan
cevin cigan
   26 / 868
сегодня в 18:03
Выйти с тюряжки,чтобы опять приняли?????????Мамай не фраер,к ростовским жиганам подался.
EAGinLE
EAGinLE
   50 / 868
сегодня в 18:03
И позор при первой же пьянке .
mihaluch
mihaluch
   81 / 868
сегодня в 17:58
В Динамо значит в пердив.
Binger
Binger
   14 / 868
сегодня в 17:54
Текста много и все не в точку.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Josep Guardiola_777
   5 / 868
сегодня в 17:51
Пашу хотели завербовать но статус сидельца не позволяет с мусорами в одном котле вариться!
Скорее наоборот! Потому и раньше вышел?! А тут непонятки в Динамо, он и рванул , где теплее.
cska plus
cska plus
   8 / 868
сегодня в 17:44
Среди бездарей спартака в том числе чямпьёна мира, мамай просто гений, жеке лучше хрющатник обсуждать.
борька
борька
   400 / 868
сегодня в 17:37
Уже вРостове чемоданы разгружает
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   61 / 868
сегодня в 17:30
Пашу хотели завербовать но статус сидельца не позволяет с мусорами в одном котле вариться!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100