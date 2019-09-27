Ловчев: «Мамаев пригодился бы „Динамо“»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что экс-хавбеку «Краснодара» следует перейти в «Динамо».

Сейчас все говорят о двух возможных вариантах для Мамаева – это «Динамо» и «Ростов». Я понимаю, что он будет выбирать, где больше и слаще. Но Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать. Это к нему присматриваются, его выбирают. Он пойдет туда, где в него поверят и дадут перезапустить карьеру.

Мамаев ведь своеобразный футболист, он не пахарь, он игрок перед чужой штрафной, силен в подыгрыше, умеет выдать последний пас. У него светлая футбольная голова, но дурная по жизни. Он плеймейкер в классическом смысле этого слова. Но в «Ростове» есть Попов и Еременко. Третьего игрока такого же плана никто в состав не поставит. Обороняться кто будет? Кто-то может сказать, что с характером Мамаева трудо будет ужиться с Карпиным, у которого тоже характер еще тот. Но не думаю, что сейчас Мамаев будет как-то себя неправильно вести. Все-таки жизнь его немного поправила.