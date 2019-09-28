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Крал: «С каждой тренировкой чувствую себя лучше»

сегодня, 12:40

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своей адаптации в российском клубе. 

Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за теплый прием. Однако чувствовал бы себя намного лучше, если бы побеждали. Мы играем немного в другом стиле по сравнению с тем, к которому я привык. Но важно учитывать и то, как действуют против нас. «Урал» и «Уфа» оборонялись большими силами, у них было по 11 человек за линией мяча. Оборону таких команд сложно взламывать.

С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнеры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе «Спартака» для этого созданы отличные условия.

Ранее Алекс Крал рассказал о разнице чешского и российского чемпионатов.

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