Крал назвал свою сильную сторону

Полузащитник «Спартака» назвал свою любимую позицию на поле.

Лучше всего я ощущаю себя на позиции «восьмерки». Но в «Славии» полузащитники очень часто менялись местами, поэтому временами играл в опорной зоне, временами — атакующим хавбеком. При этом до «Славии» был центральным защитником и именно в таком качестве пришел в пражский клуб. Тренер сказал, что нужно помочь в центре, — и я стал это делать. Так что могу исполнять разные роли на поле. Думаю, это моя сильная сторона. Я универсальный игрок. Где скажет тренер, там и буду отдавать всего себя борьбе.