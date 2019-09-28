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Крал назвал свою сильную сторону

сегодня, 12:44

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал свою любимую позицию на поле.

Лучше всего я ощущаю себя на позиции «восьмерки». Но в «Славии» полузащитники очень часто менялись местами, поэтому временами играл в опорной зоне, временами — атакующим хавбеком. При этом до «Славии» был центральным защитником и именно в таком качестве пришел в пражский клуб. Тренер сказал, что нужно помочь в центре, — и я стал это делать. Так что могу исполнять разные роли на поле. Думаю, это моя сильная сторона. Я универсальный игрок. Где скажет тренер, там и буду отдавать всего себя борьбе.

Недавно Крал рассказал о своей адаптации в российском клубе. 

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   26 / 843
сегодня в 12:56
Точно? Пока что твоя самая сильная сторона - это причёска и цена трансфера
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   258 / 843
сегодня в 12:53
Крал : я сильная сторона - это доить Федуна
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
сегодня в 12:52
Сегодня мы в гостях уКрала...
DVOK68
DVOK68
   236 / 843
сегодня в 12:45
Давай не звезди а работай!
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