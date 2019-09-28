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Панов: «В дерби двух столиц 0:0 точно не будет»

сегодня, 13:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ петербургской команды с «Локомотивом».

Матч будет хороший, веселый, интересный. Встречаются две хорошие команды, которые и в Европе играют хорошо, и в нашем чемпионате достаточно уверенно идут. Скорее всего, преимущество в этом матче, как обычно бывает, на стороне команды, которая играет у себя дома. Но, тем не менее, «Зенит» тоже неплохо выглядит в гостях, тому подтверждение матч с «Лионом». Питерская команда достаточно сбалансированная, хорошо выглядит как в атаке, так и в обороне. Матч будет интересный, 0:0 точно не будет, потому что обе команды умеют забивать. И у «Локомотива», и у «Зенита» есть лидеры в атаке, поэтому ожидаю результативную игру, но надеюсь на ничейный итог.

Конечно, определенные проблемы из-за отсутствия Миранчука будут, так как он игрок основного состава. Конечно, если бы он играл, было бы помощнее. Для обеих команд победа важна — это естественно, но для остальных команд лучше будет, если будет ничья. Посмотрим.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   96 / 843
сегодня в 14:25
Удачи Зениту!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   275 / 843
сегодня в 13:57
Очень интересно! Каждое слово наполнено глубочайшим смыслом!
Заратустра
Заратустра ответил LOpp
   65 / 843
сегодня в 13:54
    LOpp
    LOpp
       19 / 843
    сегодня в 13:37
    В России есть только одна столица
    vadexus
    vadexus
       326 / 843
    сегодня в 13:33
    Иуда тоже в оракулы подался.
    Capitan555
    Capitan555
       482 / 843
    сегодня в 13:28
    Панов сказа-значит будет всё наоборот......
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
       360 / 843
    сегодня в 13:21
    Панос
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       40 / 843
    сегодня в 13:20
    Панов знает, ему в тарасовке рассказали.
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 843
    сегодня в 13:19
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