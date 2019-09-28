Панов: «В дерби двух столиц 0:0 точно не будет»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ петербургской команды с «Локомотивом».

Матч будет хороший, веселый, интересный. Встречаются две хорошие команды, которые и в Европе играют хорошо, и в нашем чемпионате достаточно уверенно идут. Скорее всего, преимущество в этом матче, как обычно бывает, на стороне команды, которая играет у себя дома. Но, тем не менее, «Зенит» тоже неплохо выглядит в гостях, тому подтверждение матч с «Лионом». Питерская команда достаточно сбалансированная, хорошо выглядит как в атаке, так и в обороне. Матч будет интересный, 0:0 точно не будет, потому что обе команды умеют забивать. И у «Локомотива», и у «Зенита» есть лидеры в атаке, поэтому ожидаю результативную игру, но надеюсь на ничейный итог.

Конечно, определенные проблемы из-за отсутствия Миранчука будут, так как он игрок основного состава. Конечно, если бы он играл, было бы помощнее. Для обеих команд победа важна — это естественно, но для остальных команд лучше будет, если будет ничья. Посмотрим.