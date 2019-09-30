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Широков: «Вообще непонятно, как „Спартак“ подбирает игроков в команду»

сегодня, 08:48

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера «красно-белых».

Вы оставляете команду на долю молодого парня, который и дня не проработал главным тренером. Ничем не продиктовано это решение. У вас нет никакой замены. Опять непродуманное решение. 

Парфенов или Евсеев? Я думаю, что даже рассматривать не стоит. 

Вообще непонятно, как подбираются игроки в команду. Тебе нужен в центр игрок для развития атак, а ты берешь иностранца за бешенные деньги, который является аналогом Зобнина, а в составе еще есть Гулиев. Зачем? Тебе нужен игрок, который может развивать атаки, а биться и я сейчас смогу.

 Гвардиола и Клопп не дадут вам гарантии, что завтра будет результат. Все достигается постепенно, а у вас шарахания из стороны в сторону. Вот вы и получаете, что получаете.

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Зидан 1972
Зидан 1972
   187 / 901
сегодня в 09:04
В этом и беда Спартака, каждый считает что имеет право вмешиваться в дела клуба!
sihafazatron
sihafazatron
   38 / 901
сегодня в 08:54
Надо звать легенду Робсона!
yrasikos22
yrasikos22
   648 / 901
сегодня в 08:53
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