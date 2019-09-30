Широков: «Вообще непонятно, как „Спартак“ подбирает игроков в команду»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера «красно-белых».

Вы оставляете команду на долю молодого парня, который и дня не проработал главным тренером. Ничем не продиктовано это решение. У вас нет никакой замены. Опять непродуманное решение.

Парфенов или Евсеев? Я думаю, что даже рассматривать не стоит.

Вообще непонятно, как подбираются игроки в команду. Тебе нужен в центр игрок для развития атак, а ты берешь иностранца за бешенные деньги, который является аналогом Зобнина, а в составе еще есть Гулиев. Зачем? Тебе нужен игрок, который может развивать атаки, а биться и я сейчас смогу.

Гвардиола и Клопп не дадут вам гарантии, что завтра будет результат. Все достигается постепенно, а у вас шарахания из стороны в сторону. Вот вы и получаете, что получаете.