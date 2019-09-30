Рейнгольд: «Не буду жалеть Кононова»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение с поста главного тренера «красно-белых».

Кононов попал в непростую ситуацию. Я говорил, что он ходит по лезвию ножа и что это не Тула и не Краснодар. От тебя здесь будут требовать только первого места. Если уж пошел на эшафот, то держись. Что я теперь буду жалеть Кононова? Да не буду я его жалеть! Я его предупреждал: не ходи в «Спартак». Но, конечно, мне больно за этого человека, обидно. Он же подавал в отставку. Почему ее не приняли? Почему только сейчас? Виноват опять же не он, а система в клубе. И это будет, увы, продолжаться. Это будто «мыльная опера». И будет продолжаться еще серий 60-70. Я бы хотел лично встретиться с Федуном и обо всем поговорить.