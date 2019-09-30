ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Не буду жалеть Кононова»

сегодня, 08:33

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «красно-белых».

Кононов попал в непростую ситуацию. Я говорил, что он ходит по лезвию ножа и что это не Тула и не Краснодар. От тебя здесь будут требовать только первого места. Если уж пошел на эшафот, то держись. Что я теперь буду жалеть Кононова? Да не буду я его жалеть! Я его предупреждал: не ходи в «Спартак». Но, конечно, мне больно за этого человека, обидно. Он же подавал в отставку. Почему ее не приняли? Почему только сейчас? Виноват опять же не он, а система в клубе. И это будет, увы, продолжаться. Это будто «мыльная опера». И будет продолжаться еще серий 60-70. Я бы хотел лично встретиться с Федуном и обо всем поговорить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игонин - об отставке Кононова: «Завтра приведут других ребят»
Сегодня, 09:01 Комментарии0
Червиченко: «„Спартаку“ надо делать ставку на Кубок России»
Сегодня, 08:53 Комментарии3
Широков: «Вообще непонятно, как „Спартак“ подбирает игроков в команду»
Сегодня, 08:48 Комментарии3
Рейнгольд: «Бездарщина, которая руководит „Спартаком“, развалила команду»
Сегодня, 08:17 Комментарии7
Берг: «„Арсенал“ далеко не слабая команда»
Вчера, 23:09 Комментарии7
Ари: «Моя задача - забивать голы»
Вчера, 22:55 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nik9373
nik9373
   270 / 901
сегодня в 09:01
А Рейнгольду не было больно когда пиджак провалил все задачи на сезон и не подал в отставку, а твердил мантру: всё хорошо,мы в гонке.
Зидан 1972
Зидан 1972
   187 / 901
сегодня в 08:45
Надо Рейнгольда с Ловчевым назначить !Может тогда не будут вмешиваться в дела других тренеров!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100