ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Бездарщина, которая руководит „Спартаком“, развалила команду»

сегодня, 08:17

 Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал руководство клуба после увольнения главного тренера Олега Кононова.

Как меня «Спартак» разочаровывает - я даже и слов подобрать не могу. Но здесь надо не плакаться в жилетку, а делать какие-то соответствующие выводы. Мне все это порядком надоело. Даже не хочу говорить про игру с «Оренбургом». Никто ничего не слушает, никому ничего не надо. Мне кажется, то, что происходит в «Спартаке», кого-то устраивает, а кого, я не знаю. Но уверен, что это совсем не устраивает болельщиков, которые страшно разочарованы. Руководству клуба давно надо задуматься о том, что происходит с командой.

Ведь сколько я говорил, предупреждал давным-давно: ребята, что вы делаете?! Зачем разгоняете футболистов чемпионской команды? Бездарщина, которая руководит «Спартаком», развалила команду. Между тем игроков выбирают люди, которые испоганили команду. Где эти люди и кто они? Я бы хотел, чтобы пофамильно их напечатали. Вместе с именем господина Федуна, который превратил «Спартак» в помойку. Просто в помойку! Это непозволительно и это предательство по отношению к великому клубу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игонин - об отставке Кононова: «Завтра приведут других ребят»
Сегодня, 09:01 Комментарии0
Червиченко: «„Спартаку“ надо делать ставку на Кубок России»
Сегодня, 08:53 Комментарии3
Широков: «Вообще непонятно, как „Спартак“ подбирает игроков в команду»
Сегодня, 08:48 Комментарии3
Рейнгольд: «Не буду жалеть Кононова»
Сегодня, 08:33 Комментарии2
Берг: «„Арсенал“ далеко не слабая команда»
Вчера, 23:09 Комментарии7
Ари: «Моя задача - забивать голы»
Вчера, 22:55 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   71 / 901
сегодня в 09:08
Ждём Спартак в ФНЛ! )))
Footbolista
Footbolista
   10 / 901
сегодня в 08:56
То что происходит в Спартаке устраивает только бомжеконей...ясно как день...на поле они бессильны...ведут кулуарную работу по секциям...в том числе и на соккере...
nik9373
nik9373
   270 / 901
сегодня в 08:53
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что доволен назначением Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых. Белорусский специалист сменил в московской команде Массимо Карреру.

«В «Спартак» сейчас пришел новый тренер, меня этот тренер в «Спартаке» устраивает. Я его немного знаю. Сужу о человеке по делам, а не по разговорам. Кононов — грамотный парень, понимает в футболе, прилично работал в «Краснодаре». То есть работать он умеет.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 901
сегодня в 08:45
Зато Цорн потирает руки в предвкушении очередных продаж и покупок неликвида. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 901
сегодня в 08:28
А как же великое чемпионство в год великого юбилея?
И очень скоро столетие клуба, надо чуть-чуть потерпеть...
cska plus
cska plus
   12 / 901
сегодня в 08:23
    cska plus
    cska plus
       12 / 901
    сегодня в 08:22
    Дедушка совсем тронулся о каком то великом клубе в тарасовке говорит.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100