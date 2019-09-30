Рейнгольд: «Бездарщина, которая руководит „Спартаком“, развалила команду»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал руководство клуба после увольнения главного тренера Олега Кононова.

Как меня «Спартак» разочаровывает - я даже и слов подобрать не могу. Но здесь надо не плакаться в жилетку, а делать какие-то соответствующие выводы. Мне все это порядком надоело. Даже не хочу говорить про игру с «Оренбургом». Никто ничего не слушает, никому ничего не надо. Мне кажется, то, что происходит в «Спартаке», кого-то устраивает, а кого, я не знаю. Но уверен, что это совсем не устраивает болельщиков, которые страшно разочарованы. Руководству клуба давно надо задуматься о том, что происходит с командой.

Ведь сколько я говорил, предупреждал давным-давно: ребята, что вы делаете?! Зачем разгоняете футболистов чемпионской команды? Бездарщина, которая руководит «Спартаком», развалила команду. Между тем игроков выбирают люди, которые испоганили команду. Где эти люди и кто они? Я бы хотел, чтобы пофамильно их напечатали. Вместе с именем господина Федуна, который превратил «Спартак» в помойку. Просто в помойку! Это непозволительно и это предательство по отношению к великому клубу.