Федотов признался, что раскусил игру «Спартака» еще до начала встречи

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ заявил, что еще на разминке понял, как красно-белые планируют играть против его команды.
Я не обратил внимания на то, как был одет тренер соперника. Обращал внимание на другое, как раз на разминке бросилось в глаза, что до этого у «Спартака» практически не было подач с фланга. А здесь шла целенаправленная подготовка, ожидалось больше прострелов и навесов, что и показал в итоге матч.
-А вас Штирлиц я попрошу остаться)))
-А вас Штирлиц я попрошу остаться)))
с кем бы не играл, никак не признает силу соперника, как бы хорошо тот не играл,
и голы по большому счету по случайке залетели... а соперник так..для мебели на поле )
с кем бы не играл, никак не признает силу соперника, как бы хорошо тот не играл,
и голы по большому счету по случайке залетели... а соперник так..для мебели на поле )
Игра Спартака сейчас это бей....беги!
Игра Спартака сейчас это бей....беги!
И после долгой и темной ночи всегда наступает рассвет...
И после долгой и темной ночи всегда наступает рассвет...