Федотов признался, что раскусил игру «Спартака» еще до начала встречи

Главный тренер «Оренбурга» после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ заявил, что еще на разминке понял, как красно-белые планируют играть против его команды.

Я не обратил внимания на то, как был одет тренер соперника. Обращал внимание на другое, как раз на разминке бросилось в глаза, что до этого у «Спартака» практически не было подач с фланга. А здесь шла целенаправленная подготовка, ожидалось больше прострелов и навесов, что и показал в итоге матч.