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Федотов признался, что раскусил игру «Спартака» еще до начала встречи

01 октября 2019, 11:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ заявил, что еще на разминке понял, как красно-белые планируют играть против его команды.

Я не обратил внимания на то, как был одет тренер соперника. Обращал внимание на другое, как раз на разминке бросилось в глаза, что до этого у «Спартака» практически не было подач с фланга. А здесь шла целенаправленная подготовка, ожидалось больше прострелов и навесов, что и показал в итоге матч.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   366 / 797
02 октября в 06:06
А мы раскусили Федотова!)
-А вас Штирлиц я попрошу остаться)))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил тумба-юмба
01 октября в 21:55
Невероятные удары и корявые голы и невезение в ответную сторону решило судьбу Кононова. Выстрел палки раз в год совпадает с матчем со Спартаком и это тоже решило судьбу Кононова в Спартаке
SpaM-SARW
SpaM-SARW
01 октября в 21:49
Если бы раскусил то не допустил бы штанги и сейвы у своих ворот
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 21:46
Да ничего ты не раскусывал. Как сложилось, так и получилось. Какое-то тупое стремление повесить на себя лавры трудно победы даже, если она и просто пришла как счастливый случай. В следующий раз продуешь какому-нибудь соседу-ауту и будешь скромно чесать репу.
Геннадьич
Геннадьич
01 октября в 20:10
Чего там раскусывать то? Перепас в центре поля и провалы на флангах в обороне.вот и вся игра от Кононова.
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Опасный хулиган
   775 / 797
01 октября в 19:56
Его Борис не пустит, он держит всех питерских под контролем
NAZAR 007
NAZAR 007
   10 / 797
01 октября в 19:39
Еще в прошлом сезоне подметил одну не самую лучшую черту Федотова :
с кем бы не играл, никак не признает силу соперника, как бы хорошо тот не играл,
и голы по большому счету по случайке залетели... а соперник так..для мебели на поле )
nikoladolgov
nikoladolgov
   83 / 797
01 октября в 19:08
Федотов лучший тренер РПЛ, вот кого надо назначать на главтренера Зенита, Спартака, ЦСКА, а не этот шлак, который проепывает всем подряд.
praporchik zadov
praporchik zadov
01 октября в 18:56
Как можно определить игру ….если её нет!
Игра Спартака сейчас это бей....беги!
kоrn3512.
kоrn3512. ответил mamba9090909
   775 / 797
01 октября в 18:34
Пока киевский пакостник у руля, трудно рассчитывать на что то другое
kоrn3512.
kоrn3512. ответил mamba9090909
   775 / 797
01 октября в 18:33
Всё ясно как белый день. Не только тебе) К сожалению...
mamba9090909
mamba9090909 ответил kоrn3512.
   475 / 797
01 октября в 18:31
Очень много слов Мамба, поработай над краткостью, она как известно - сестра таланта. ))Но если постоянно додумывать ,после всякого, сказанного тобой, то в принципе итоговую черту, подвести можно, не мучая себя ,чтением Этого до конца))
Можно и кратко. ЭТОТ Спартак, совсем не ТОТ Спартак.
kоrn3512.
kоrn3512. ответил mamba9090909
   775 / 797
01 октября в 17:57
Очень много слов Мамба, поработай над краткостью, она как известно - сестра таланта. ))Но если постоянно додумывать ,после всякого, сказанного тобой, то в принципе итоговую черту, подвести можно, не мучая себя ,чтением Этого до конца))
Томик
Томик
   791 / 797
01 октября в 17:39
Да что ты там раскусил? Даже с такой бестолковой игрой, если бы залетело пару мячей, которые могли - нихрена бы не было положительного результата. Или, к примеру, за пинок в штрафной сзади пенальти поставили и всё. Раскусыватель. Скажи спасибо, что Олег Георгиевич сам не знал во что играет.
mamba9090909
mamba9090909 ответил kоrn3512.
   475 / 797
01 октября в 17:15
Развивай мыслительные функции, слишком ограниченное восприятие
Да тут развивать ничего не надо. Всё просто, как валенок. Что то развивать, пытаться предвидеть и угадать, это всё о другом Спартаке, о прошлом. А этот прост, как самокат.))
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 16:23
Как можно раскусить то, чего нет?
kоrn3512.
kоrn3512. ответил mamba9090909
   775 / 797
01 октября в 16:03
Развивай мыслительные функции, слишком ограниченное восприятие
mamba9090909
mamba9090909
   475 / 797
01 октября в 15:53
Чтобы раскусить игру Спартака большого напряжения ума не надо.
NYJ
NYJ
   332 / 797
01 октября в 15:49
Проиграл бы Оренбург, тогда вряд ли что-то говорил про "раскусил"
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
01 октября в 15:42
Все в этой жизни временно...

И после долгой и темной ночи всегда наступает рассвет...
Absinthe
Absinthe
   499 / 797
01 октября в 15:39
Так все давно раскусили. Тактику Кононова раскусит любой диванный эксперт. Нашел, чем гордиться)))
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   649 / 797
01 октября в 15:31
отдать народную команду в народное правление
drug01
drug01
   46 / 797
01 октября в 15:20
Молодец! Так продолжать работать!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Опасный хулиган
   88 / 797
01 октября в 15:16
Не, там духом пропитанным быть нужно, а я для этого не годужусь.
Сп62
Сп62
   59 / 797
01 октября в 15:16
Просто Федотов подпольный Штирлиц.
тумба-юмба
тумба-юмба
   777 / 797
01 октября в 15:13
Чемпионат автобусов.Все команды чемпионата играют против СПАРТАКА в один футбол.Всей командой в обороне и ждём свой шанс,это всё.Сами в футбол не играем и другим не дадим.А комментаторы с матч тв нахваливают как здорово команда стоит у своих ворот и мешает играть СПАРТАКУ.А уж если гол забили нам,то комментаторы в припадке экстаза команду соперника разве только в попу не целуют.Вот в такой футбол играют команды нашего чемпионата господин федотов,тактик вы наш.А с теми командами которые играют со СПАРТАКОМ на равных,типа зенита,цска,локомотива,краснодара и игра получается совсем другая.Вот такие дела.
Константин ---
Константин ---
01 октября в 15:09
Все матчи выигрываются до начало встречи.Это и определяет уровень профессионализма.У игроков же,начинается с желание.У каждого оно разное,носильное желание победить приводит к лучшем результатом,а если проявить себя,можно сколько угодно стараться и нечего не будет получаться.Если 14 игроков с сильным желанием побеждать у такой команды есть будущее,а если проявлять себя единоличник.Всё начинается с желания
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
01 октября в 15:05
Как же легко раскусить этого физрука!
нечитайло
нечитайло
   554 / 797
01 октября в 15:05
Стратег
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
01 октября в 15:03
Не Федотов, а прямо щелкунчик какой-то.
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