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Крал: «Отставка Кононова была вопросом времени»

01 октября 2019, 14:21

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова

Конечно, я представлял начало своей карьеры в «Спартаке» иначе. Как и каждому футболисту, мне хочется побеждать. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с «Оренбургом» тренер ушел в отставку. Учитывая неблагоприятные результаты, это было, пожалуй, только вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю, но увидим в ближайшее время. Возможно, его назначат в перерыве на матчи сборных.

Осложняет ли это мое положение в «Спартаке»? Я думаю, что ситуация не изменилась вообще. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
01 октября в 23:09
Я думаю Краля уже понимает во что вляпался,испортив свою карьеру на взлёте...
youtomee
youtomee ответил edubokom
   390 / 797
01 октября в 22:25
"Я думаю, что ситуация не изменилась вообще" . Вот это прям дополнение что надо!!!!!
ага что есть, что нету Кононова - вообще не заметно))
Дед Мазая
Дед Мазая
   621 / 797
01 октября в 20:39
Ну да. Это же Кононов виноват, что вы (игроки) из штрафной в ворота попасть не можете...
Кононов виноват в своем, но смешно, когда кривоногие игроки начинают искать себе оправдание в плохом тренере...
edubokom
edubokom
   324 / 797
01 октября в 20:16
"Я думаю, что ситуация не изменилась вообще" . Вот это прям дополнение что надо!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
01 октября в 19:52
Карл начинает осознавать, куда он попал. Ну или встрял...
Faustello
Faustello
   14 / 797
01 октября в 18:59
С хренали молокосос свиней о тренерах начал рассуждать и их рано или поздно???
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
01 октября в 18:53
Как и каждому футболисту, мне хочется побеждать. ты не туда перешло парень) лучше бы в Славии остался больше толку было бы да и карьеру не сломал бы
karnager
karnager
   167 / 797
01 октября в 17:51
Инсайдерская инфа: всех, кого лоббировал и купил Цорн, сливали Кононова
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
01 октября в 17:47
А ведь после победы в кубке , ты говорил что это толчок к новым победам, а в итоге что???
Когда лавочник больше всех болтает - это выглядит довольно таки странно?!?
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 17:40
Кралы и тралы, шюрли и мюрли, понсы и монсы, молитесь богу, чтобы цорна не вытурили иначе вы все окажетесь неудел.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 17:37
В нормальном клубе игрочишки такой интервью не дают а то могут получить по губам, в хрющатнике норма.
Ruslik1982
Ruslik1982
   217 / 797
01 октября в 17:11
собирай вещи
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 16:38
И этот кудрявый клоун уже оценки ситуации даёт...Спартачи,нет мира под оливами,хана вам!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   361 / 797
01 октября в 15:47
Молодцы, сами проигрывают, а потом типа мы не при делах, это был всего лишь вопрос времени))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
01 октября в 15:42
Один из тех кто слил Кононова
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   234 / 797
01 октября в 15:32
Немного не получилось, кто же знал что Оренбург, Уфа, Тамбов будут сопротивляться так, я думал выйдем прогуляемся, возьмем 3 очка, а нам в итоге очко прополоскали, не хорошо получилось.
Байкал-38.
Байкал-38.
   171 / 797
01 октября в 15:15
Всё таки была команда от Цорна сливать Кононова, традиции чтут свято!
Сов Армия
Сов Армия
   641 / 797
01 октября в 15:09
Вы сами играть не можете а тренер вас не научит
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 15:08
Если уже крали решают судьбу тренеров свиней, то это точно деградация и пердив.
4RT
4RT
   162 / 797
01 октября в 14:24
Одни -проиграли,другие- расхлёбывают
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
01 октября в 14:23
подсидели тренера
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