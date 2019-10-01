Крал: «Отставка Кононова была вопросом времени»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал отставку главного тренера команды .

Конечно, я представлял начало своей карьеры в «Спартаке» иначе. Как и каждому футболисту, мне хочется побеждать. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с «Оренбургом» тренер ушел в отставку. Учитывая неблагоприятные результаты, это было, пожалуй, только вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю, но увидим в ближайшее время. Возможно, его назначат в перерыве на матчи сборных.

Осложняет ли это мое положение в «Спартаке»? Я думаю, что ситуация не изменилась вообще.