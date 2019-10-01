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Гогуа приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

01 октября 2019, 20:01

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа приступил к тренировкам по индивидуальной программе, игрок восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра

Скорее всего, футболист сможет выйти на поле только после перерыва на матчи сборных, которые пройдут с 10 по 15 октября.

Также недавно стало известно, что ЦСКА продал 17 тысяч билетов на матч с «Эспаньолом».

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Все комментарии
Schaytan
Schaytan ответил oFANATo
01 октября в 22:54
Кононов пошёл в хоккей?)
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 22:03
Это хорошо! Всем Здоровья!!! Удачи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
   71 / 797
01 октября в 21:54
Завершён матч ХК спартак- ЦСКА. 3:9

Всех Красно-Синих братьев с победой на классе.
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
01 октября в 21:45
Уже хорошо.Отлично вписался в команду,жаль,что быстро травмировался.
RIR68
RIR68
   218 / 797
01 октября в 21:36
Гога, он же Гоша, он же Георгий, он же неправильный грузин, нам в конце года ещё как пригодится!
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
01 октября в 20:46
Скорейшего возвращения Гогуа!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
01 октября в 20:42
Хорошо.
Великолепный
Великолепный
   97 / 797
01 октября в 20:27
Хорошая новость.
После перерыва на сборные
Ждём в строю
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
01 октября в 20:14
Хорошая новость, скорейшего восстановления парню.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
01 октября в 20:10
Зулус поможет коням избежать очередного разгрома от болгар?...вряд ли...
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 20:03
Ну и хорошо. А "молотилку" без него нужно оприходовать.
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