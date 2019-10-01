Гогуа приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа приступил к тренировкам по индивидуальной программе, игрок восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра
Скорее всего, футболист сможет выйти на поле только после перерыва на матчи сборных, которые пройдут с 10 по 15 октября.
Также недавно стало известно, что ЦСКА продал 17 тысяч билетов на матч с «Эспаньолом».
Всех Красно-Синих братьев с победой на классе.
Всех Красно-Синих братьев с победой на классе.
После перерыва на сборные
Ждём в строю
После перерыва на сборные
Ждём в строю