Зидан знал о недомогании Куртуа, но всё же выпустил на матч с «Брюгге»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был в курсе проблем со здоровьем у голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, однако поставил его в стартовый состав.
Бельгийский вратарь ещё с утра в день матча с «Брюгге» стал чувствовать себя плохо, однако хотел выйти любой ценой на поле. Зидан под давлением Куртуа выпустил того с первых минут на игру. Куртуа пропустил два мяча и был заменён в перерыве. В итоге матч закончился со счётом 2:2.
Ранее Куртуа заявил, что ему необходимо справиться с давлением для того, чтобы быть голкипером «Реала».