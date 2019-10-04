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Зидан знал о недомогании Куртуа, но всё же выпустил на матч с «Брюгге»

сегодня, 12:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был в курсе проблем со здоровьем у голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, однако поставил его в стартовый состав.

Бельгийский вратарь ещё с утра в день матча с «Брюгге» стал чувствовать себя плохо, однако хотел выйти любой ценой на поле. Зидан под давлением Куртуа выпустил того с первых минут на игру. Куртуа пропустил два мяча и был заменён в перерыве. В итоге матч закончился со счётом 2:2.

Ранее Куртуа заявил, что ему необходимо справиться с давлением для того, чтобы быть голкипером «Реала».

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ДАША Д
ДАША Д
   143 / 1005
сегодня в 13:11
Попахивает подставой.
cevin cigan
cevin cigan
   51 / 1005
сегодня в 13:03
Куртуа,Модрич после травмы "разобранный"привозит гол....это пипец какой то!
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