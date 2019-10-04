Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе получил новую травму. Об этом сообщил наставник монегасков Томас Тухель.
Килиан не поможет нам в предстоящем матче с «Анже». Это не рецидив его прошлого повреждения. Ему понадобится время на восстановление.
|Пари Сен-Жермен-:-Анже
|18:30 Не начался
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе получил новую травму. Об этом сообщил наставник монегасков Томас Тухель.
Килиан не поможет нам в предстоящем матче с «Анже». Это не рецидив его прошлого повреждения. Ему понадобится время на восстановление.
Обоим здоровья
Обоим здоровья