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Мбаппе получил новую травму

вчера, 23:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб АнжеАнже18:30 Не начался

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе получил новую травму. Об этом сообщил наставник монегасков Томас Тухель.

Килиан не поможет нам в предстоящем матче с «Анже». Это не рецидив его прошлого повреждения. Ему понадобится время на восстановление.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   307 / 1027
сегодня в 07:48
Мбапе здоровья конечно, но че то он часто стал травмироваться.
Т34
Т34
   27 / 1027
сегодня в 07:26
Становится хрустальным
beefs
beefs
   293 / 1027
сегодня в 07:26
Жаль парня, рано начал травмироваться...
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   613 / 1027
сегодня в 06:59
Реал уже дистанционно травмировать научился?
cska plus
cska plus
   26 / 1027
сегодня в 06:22
Мбаппе и Монако, монегаски и Тухель, явно эта инфа от федуна человека не разбирающегося в футболе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   273 / 1027
сегодня в 05:01
Загнали молодого - совсем хрустальный стал.
cevin cigan
cevin cigan
   64 / 1027
сегодня в 02:23
...."нападающий Монако?" Наставник монегасков Томас Тухель??? Вы что там соккер,чернило пьёте?
d_fincher
d_fincher
   62 / 1027
сегодня в 01:40
Переоцененный.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1027
сегодня в 01:03
Это не Малком, скоро в строй.
Обоим здоровья
Объективное мнение
Объективное мнение
   410 / 1027
сегодня в 00:46
Давайте парень полностью востановится и бросите в бой как раз когда неймар сломается
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   268 / 1027
сегодня в 00:24
Нууууу е...на в рот(((((((((((((((((
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